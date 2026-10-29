Procédure judiciaire : Du nouveau dans l’affaire Madiambal Diagne

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La procédure judiciaire concernant Madiambal Diagne connaît une accélération notable. Le patron de presse s’était en effet plaint à plusieurs reprises du traitement réservé à ses recours, déplorant publiquement que sa requête en annulation soit ignorée et laissée en souffrance dans les tiroirs de l’appareil judiciaire sans être enrôlée. D’après des sources concordantes, la justice a désormais fait droit à sa demande de saisine. La requête aux fins d’annulation du mandat d’arrêt international visant l’administrateur de presse a été officiellement enrôlée et la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a évoqué le dossier ce mercredi 28 octobre 2026. Faisant suite à cette première évocation devant la juridiction, la justice a retenu l’affaire lors de cette audience avant d’ordonner un renvoi des débats à mercredi prochain pour la poursuite des observations. Pour rappel, Madiambal Diagne fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis en septembre 2025 par le Pôle judiciaire financier (PJF). Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une enquête portant sur des transactions financières suspectes, des faits présumés de blanchiment d’argent, d’association de malfaiteurs ainsi que d’escroquerie portant sur des deniers publics, en lien avec des flux financiers impliquant la société Ellipse Projects et un marché de la justice.