Projet Ismea : Dr Marie Khémesse Ngom fait le point à mi-parcours de sa mise en œuvre

Le projet ISMEA fait partie des projets les plus importants de mon département dixit Madame le Ministre. Financé par la Banque Mondiale, il est important argumenta le Ministre «de par son enveloppe financière, de par ses régions d’intervention : Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor qui sont les régions les plus vulnérables où les indicateurs SRMNIA sont préoccupants, mais aussi de son champ d’application qui renforce tout le système de santé avec un accent particulier sur la Santé de la mère et de l’enfant».

Rappelant l’objectif du projet, Madame le Ministre a mis l’accent au cours de la réunion sur son apport sur le terrain, ce qui a été fait mais aussi comment avancer pour répondre aux besoins urgents des populations. Ainsi, avec les experts de la Banque Mondiale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a évalué la performance du projet depuis son lancement afin d’identifier les goulots d’étranglement et de tirer les principales leçons pour une meilleure mise en œuvre.

A travers ISMEA, le Ministère de la Santé a recruté plus de 900 agents de santé toute catégorie confondue, acheté 41 ambulances médicalisées dont 29 type 4×4 et 12 SMUR, relevé le plateau technique des centres de santé et hôpitaux.

Le projet a aussi permis, pour son volet social, d’enrôler 900 adolescentes pour les maintenir le plus longtemps à l’école en leur dotant de bourses, ainsi que des kits de dignité. Il a déjà, à mi-chemin, offert la possibilité d’enrôler tous les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes des 6 régions dans les mutuelles de santé.

L’appui pour la prise en charge nutritionnelle des enfants est aussi considérable. La Banque Mondiale pour sa part s’est félicitée du pragmatisme de Madame le Ministre, son engagement avant de montrer toute sa disponibilité pour continuer à accompagner.