Projet TER: Une violation sur l’indemnisation des impactés découverte

L’ONG Lumière Synergie pour le Développement (LSD) en partenariat avec le Collectif National des Personnes Impactées par le Train Express Régional a organisé ce vendredi 27 août une cérémonie de lancement du rapport de recherche intitulé : « Se retrouver subitement sans toit, sans terre et sans travail – Train Express Régional. Le rapport, est un fruit d’enquêtes sur le processus d’indemnisation des personnes affectées par le projet, et qui a révélé des traitements “inhumains” des populations en situation de vulnérabilité.

Le rapport indexe l’APIX (Agence pour la promotion des investissements et grands travaux) qui a « conduit le processus de libération de l’emprise du projet de façon désastreuse, mais les principaux bailleurs de ce projet qui ont raté l’occasion de faire respecter leurs propres politiques de sauvegardes sociales et environnementales qui pourtant, recommandant l’indemnisation juste et préalable des impactés avant la mise en œuvre des projets».

Selon Aly Sagne, président de Lumière synergie pour le Développement (LSD), « le rapport revient sur les conséquences économiques, les conséquences sociales et socio-culturelles, de milliers de nos compatriotes chassés de leurs maisons, de leurs lieux de travail et d’épanouissement des services communautaires de la banlieue, pour la plus part, par la vague déferlante du tracée du Train Express Régional (TER) », a-t-il déclaré. Il a indiqué que le rapport pose la question de la responsabilité individuelle et collective des acteurs, à savoir l’Etat, les Collectivités locales traversées par le projet, les ONG, les partis politiques, mais également les institutions financières internationales, qui ont soutenu et financé ce projet de développement. A son avis « ce rapport, n’a pour objet ni d’analyser, ni de critiquer. Il s’agit juste de présenter des clichés instantanés, de partager le quotidien de nos compatriotes qui sont plongés dans un désarroi profond par le TER, depuis quatre années », a laissé entendre Aly Sagne.

De son côté, Ibrahima Cissé, coordonnateur national des impactés du Train Express Régional (TER) a noté des manquements et le non-respect des lois en terme d’expropriation foncière. Selon lui, la Banque africaine de développement (BAD) et l’Agence Française pour le développement (AFD) ont exigé à ce que l’indemnisation soit juste, préalable et simultanée. « Ça n’a pas été le cas dans ce projet TER. Aujourd’hui, il y a des “Personnes affectées par le Projet” (Paps), qui ne sont pas indemnisées quatre ans après, cela veut dire qu’ils ont bafoué, foulé au pied toutes ces règles édictées aussi bien par la loi sénégalaise, que les sauvegardes opérationnelles de ces institutions financières », a-t-il fustigé.

Pour Ibrahima Cissé, les chiffres dégagés dans le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des personnes affectées par le projet est de 16 mille. D’après lui, les impactés réclament toujours leur indemnisation. « Aujourd’hui, malgré les efforts qu’ils ont fait, ils se disent qu’ils ont indemnisé à hauteur de 50 milliards de Fcfa. Nous aussi, nous réclamons nos 50 milliards de Fcfa, puisqu’il y a des gens qui n’ont pas été indemnisés à ce jour », a-t-il fait savoir.

Les impactés exigent aussi des réparations. « On ne peut pas confisquer nos biens, les détruire et nous mettre en situation de locataire quelques part, et d’autres jetés en chômage direct, quatre années après, pour nous remettre les mêmes montants qu’on avait estimé dès le départ. Donc, on réclame une réparation et les travaux qui devaient être acheminés d’après nos experts, s’est évalué à 50 milliards de FCFA », a ajouté M. Cissé.

Selon lui, des commerçants ont été lésés, déguerpis et élagués du projet. « Plus de 2000 entreprises sont fermées. Sur ces 2000, il y a 70 qui sont dans le formel et les autres sont dans l’informel. Celles qui sont formelles ont fourni tous les documents nécessaires pour être indemnisées, à ce jour, rien n’a été fait », a-t-il souligné.

Le coordonnateur national des impactés du Train Express Régional (TER) a interpellé l’Apix sur les fonds des indemnisations et les montants alloués pour le site de recasement de Diamniadio, qui est de 3 milliards de Fcfa. Selon Ibrahima Cissé, l’Apix doit des explications aux personnes affectées, à la communauté sénégalaise et internationale.