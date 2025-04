Prolifération des équipements radioélectriques et contrefaits dans les marchés : l’ARTP met en place un comité de lutte contre le phénomène

Partager Facebook

L’Agence de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), par la voix de son directeur général, a annoncé, ce jeudi 10 avril, la mise en place d’un comité de lutte contre l’introduction des équipements radioélectriques non homologués et/ou contrefaits dans les marchés. Selon l’agence, ce comité se chargera, entre autres, de mettre sur pied un cadre favorisant la synergie des actions pour une lutte beaucoup plus efficace contre le phénomène, d’établir ou mettre à jour les conventions entre les différents acteurs impliqués dans cette lutte etc.

L’agence de régulation des télécommunications et des postes compte aller à l’assaut des vendeurs des équipements radioélectriques non homologués tels que les répéteurs, les brouilleurs et les téléphones et terminaux mobiles contrefaits qui ne respectent pas les normes et les standards internationaux relatifs à l’utilisation des fréquences et aux seuils d’exposition aux champs électromagnétiques. L’agence qui dit constater que cela entraine de plus en plus une dégradation de la qualité de service de nos réseaux mobiles et de la santé des populations, indique avoir entamé une démarche de régulation concertée et structurée avec les acteurs nationaux. Parmi ces acteurs, figurent les Douanes Sénégalaises, la Brigade de lutte contre la contrefaçon et la piraterie, l’⁠Agence Sénégalaise Pour la Propriété Industrielle et L’innovation Technologique (ASPIT), l’Association Sénégalaise de Normalisation. Ainsi, ce comité se chargera de mettre en place un cadre favorisant la synergie des actions pour une lutte efficace contre l’introduction des équipements radioélectriques non homologués et/ou contrefaits (répéteurs, brouilleurs, téléphones et terminaux mobiles contrefaits) dans le marché intérieur. Mais également, il aura comme objectif la mise en place d’un groupe d’actions terrains chargé de la saisie des équipements dont leur circulation est prohibée. Dans la même dynamique, le comité aura pour mission de définir et mettre en œuvre toutes actions ou protocoles jugés pertinents pour lutter efficacement contre le phénomène et d’établir ou mettre à jour les conventions entre les différents acteurs impliqués dans cette lutte. Enfin, ledit comité, dans ses objectifs, se chargera d’assurer un suivi rigoureux des initiatives mises en place à l’effet de garantir leur efficacité et leur pérennité.

El Hadji Mody Diop