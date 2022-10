Promotion des entreprises sénégalaises : La Chine signe un partenariat avec ses anciens étudiants et stagiaires 

Pour faire développer les entreprises créées par des sénégalais, les anciens étudiants et stagiaires sénégalais en République populaire de Chine viennent de signer un partenariat avec les entrepreneurs du pays du soleil levant. Il s’agira d’accompagner ces entreprises locales dans leur développement économique et social.

Les entreprises sénégalaises créées par les anciens étudiants et stagiaires de la République populaire de Chine vont bénéficier de l’appui de leur ex pays d’accueil. En effet, ces derniers regroupés au sein d’une association ont signé un partenariat avec la Chine. Selon Assane Mbaye, président de ladite association, ces étudiants et stagiaires ont passé d’excellents moments dans ce pays et reçu des formations dans différents domaines. « Chacun d’entre nous, a eu des histoires très heureuses avec ce pays. La signature de convention de partenariat avec les anciens étudiants et stagiaires de la Chine marque le début d’une coopération entre nous et les entrepreneurs chinois. Il était important pour nous, de nous organiser pour avoir ce partenariat avec la Chine », se réjouit-il.

Et de renchérir: «Ce partenariat intervient dans plusieurs domaines économique et social. Il va rendre plus visible les interventions de la Chine au Sénégal. Les étudiants et stagiaires de la Chine sont revenus au pays en créant des entreprises et ces structures économiques vont enfin voir le bout du tunnel. Elles vont se développer de manière plus intéressante et auront leur impact sur l’économie nationale ». En ce sens, il fait savoir que ce partenariat va faciliter aux hommes d’affaires de se déplacer plus facilement au pays du soleil levant. « Il est hors de question que les entreprises membres de ce partenariat ait des difficultés pour se rendre en Chine », soutient-il.

Il rappelle que la moitié des infrastructures sénégalaises ont été construites par la Chine. « La Chine offre des bourses au Sénégal, environ 40 ou 50 étudiants en bénéficient chaque année dans divers domaines », ajoute-t-il.

NGOYA NDIAYE