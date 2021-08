PSG : Cristiano Ronaldo a pris une décision fracassante pour son avenir !

Plus vraiment épanoui à la Juventus, Cristiano Ronaldo envisage bel et bien de changer d’air cet été. De bon augure pour le PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé ?

En fin de contrat le 30 juin, Cristiano Ronaldo aurait demandé à Massimiliano Allegri de ne pas le titulariser ce dimanche face à l’Udinese car il voudrait quitter la Juventus. Mais en cas de départ, quel club doit rejoindre Cristiano Ronaldo ? C’est notre sondage du jour !

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG semble s’assombrir de jour en jour avec son refus de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2022, Leonardo pourrait être contraint de se faire une raison avec l’attaquant français. D’ailleurs, ces dernières semaines, il a été question d’un intérêt du PSG pour Cristiano Ronaldo, qui vit une situation similaire à celle de Mbappé du côté de la Juventus.

Et le journaliste Fabrizio Romano confirme au micro de Sky Sports que Cristiano Ronaldo envisage bel et bien de quitter la Juve avant la fin du mercato estival : « C’est une situation compliquée car Cristiano Ronaldo envisage sérieusement l’opportunité de quitter la Juventus cet été, dans les prochains jours, mais c’est vraiment, vraiment compliqué. C’est difficile car pour l’instant, au cours des trois derniers mois, il n’a reçu aucune offre correcte et la Juventus non plus. Du coup, la situation est calme car aucun club ne s’approche de Cristiano Ronaldo. Il espère toujours trouver une solution », indique Romano.