PSG : la tentative désespérée pour empêcher l’arrivée de Messi

Affectés par le départ de Lionel Messi, les socios du FC Barcelone ne digèrent pas la signature à venir de l’Argentin au Paris Saint-Germain. Pour empêcher l’arrivée de l’Argentin à Paris, une plainte a même été déposée !

Le FC Barcelone a connu un véritable tournant dans son histoire. Jeudi, le club catalan a annoncé le départ de l’attaquant Lionel Messi, en fin de contrat. En raison de la situation économique des Blaugrana et des règles de la Liga, le club catalan n’a pas été en mesure de valider la prolongation prévue de l’Argentin. Sans surprise, les socios du Barça ont du mal à accepter le départ du meilleur joueur de l’histoire de l’équipe. Encore moins pour le Paris Saint-Germain.

Avec les affrontements en Ligue des Champions et les conflits entre les deux formations ces dernières années, la future signature de la Pulga chez le vice-champion de France agace en Catalogne. Et pour empêcher l’arrivée de Messi à Paris, les socios ont lancé une tentative désespérée : une plainte va être déposée auprès de la Commission européenne.

«Au nom des socios du FC Barcelone, mon cabinet d’avocats a préparé une plainte auprès de la Commission européenne et des demandes de suspension provisoire devant les tribunaux civils et administratifs en France pour empêcher le Paris-Saint Germain de signer Lionel Messi. Les ratios du PSG en matière de fair-play financier sont plus mauvais que ceux du FC Barcelone. En 2019-2020, le ratio salaires/recettes du PSG était de 99%, tandis que celui du FC Barcelone était de 54%. Entre-temps, l’écart s’est creusé. Il est inconcevable que le ‘fair-play financier’ serve à aggraver la dérive du football-business, l’instrumentalisation du football par des puissances souveraines, et la distorsion des compétitions», peut-on lire dans un communiqué publié par l’avocat Juan Branco.

En résumé, les socios veulent pousser les institutions à enquêter sur la situation financière du PSG. Pour eux, Paris détourne allègrement les règlements, grâce notamment à la complaisance de la LFP et la DNCG. En réalité, une telle procédure ne devrait pas empêcher les dirigeants franciliens de finaliser l’opération Messi. En amont, le PSG a cherché des solutions pour financer ce mouvement et s’est assuré de rester dans les clous sur le plan économique. Mais les socios du Barça ne pouvaient pas assister à la fin d’une ère sans rien faire.