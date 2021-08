PSG: Lionel Messi est arrivé en France pour signer son contrat

La star argentine est arrivée à Paris pour passer un examen médical et officialiser le plus retentissant recrutement de l’histoire du football français.

Après ses adieux au FC Barcelone, dimanche, le point de chute de Lionel Messi est à présent confirmé : ce sera bien le Paris-Saint-Germain (PSG), qui réussit un coup sensationnel. Selon une source proche du dossier au Monde, la star argentine et le PSG ont conclu un accord définitif.

Le joueur est arrivé à l’aéroport du Bourget, mardi 10 août un peu avant 16 heures. Il passera ensuite un examen médical et officialisera son recrutement par le club de la capitale, le plus retentissant de l’histoire du football français. Pendant ce temps-là, au Parc des Princes, des employés nettoyaient et mettaient en place le tapis rouge de l’entrée VIP du stade où le joueur devrait aussi passer. Une conférence de presse doit se tenir, mercredi à 11 heures, pour présenter le joueur.

Les supporteurs du club parisien étaient jusqu’ici aussi fébriles qu’étaient abattus leurs homologues barcelonais : dimanche soir, ils étaient plusieurs dizaines à l’aéroport du Bourget pour accueillir la star, après que des rumeurs infondées avaient fait état de son arrivée imminente. Depuis l’annonce brutale du départ de l’Argentin de son club de toujours, jeudi, le moindre mouvement du joueur de 34 ans était scruté.

Le PSG était en bonne position pour l’accueillir, le joueur lui-même avait reconnu dimanche, en conférence de presse à Barcelone, qu’il s’agissait d’« une possibilité ». Mais, avant d’officialiser la signature de son contrat à Paris, le joueur devait d’abord passer une visite médicale.

L’occasion était trop belle pour le PSG, dont le riche propriétaire qatari (QSI) est en quête perpétuelle de superstars pour développer sa marque. Dès le lendemain de l’annonce du départ de Messi, Paris a pris langue avec le clan de l’Argentin. Comme l’a confirmé au Monde une source proche du dossier, une nouvelle réunion a eu lieu dimanche entre les dirigeants du PSG et l’entourage du joueur, notamment son père et agent, Jorge Messi.