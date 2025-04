Publicité de médicaments et autres produits de santé sur les réseaux sociaux : Le ministre de la santé menace les auteurs

Partager Facebook

Dans une note, le ministre de la santé et de l’action sociale a tenu à rappeler l’interdiction, par la loi, de la publicité de médicaments et autres produits de santé sur les réseaux sociaux. Docteur Sy prévient les contrevenants sur de possibles poursuites judiciaires en vertu de la loi nº 2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie.

La prolifération des publicités en rapport avec la santé sur les réseaux sociaux constitue une préoccupation pour le ministre de la santé et de l’action sociale. Dans sa note, le docteur Sy dit constater dans diverses plateformes de communication, la publicité de médicaments, d’autres produits de santé et celle portant sur des établissements pharmaceutiques. C’est dans ce cadre qu’il a tenu à rappeller que conformément aux dispositions des articles 35 dernier alinéa et 51 premier et dernier alinéa de la loi n° 2023-05 du 13 juin 2023 relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie, la publicité au grand public des établissements pharmaceutiques et la publicité auprès du public et en ligne des médicaments ou de tout autre produit de santé sont interdites. Le ministre précise, en outre, que la publicité des médicaments et autres produits de santé est strictement destinée aux professionnels de santé dans les conditions prévues par l’article 38 du décret n° 2023-2424 du 27 décembre 2023 fixant les conditions d’autorisation de la promotion ou de publicité des médicaments et autres produits de santé. Enfin, docteur Sy rappelle aux contrevenants qu’ils s’exposent à des sanctions prévues par la loi n° 2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie.

El Hadji Mody Diop