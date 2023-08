PULSES INFLUENCER AWARDS 2023: 150 influenceurs sénégalais vont participer à l’évènement

En prélude à la 3e Edition des Pulses influencer Awards 2023 qui se tiendra à partir du 07 Octobre prochain, les organisateurs ont fait face à la presse hier. Sous le thème « Golden Era-Audace-Elégance », cette rencontre se déroule simultanément au Sénégal, Nigeria, Kenya Ghana, Ouganda et en Côte d’Ivoire. Le but est de célébrer la créativité numérique, l’innovation et les efforts de construction communautaire des créateurs de contenus et influenceurs au Sénégal et dans toute l’Afrique. 150 influenceurs sénégalais vont participer à l’évènement.

Un influenceur est une personne qui influence l’opinion, la consommation par son audience sur les réseaux sociaux. Une personne qui partage des contenus, principalement des photos et vidéos, à sa communauté d’abonnés sur les réseaux sociaux ou les plateformes vidéos, à l’instar d’Instagram, TikTok, ou encore YouTube. Les bons influenceurs possèdent un public très impliqué. Les gens sont donc plus vite enclins à acheter un produit s’il est vanté par l’une de ces personnes. Ils peuvent par ailleurs directement poser des questions sur leurs expériences avec le produit, ce qui dissipe immédiatement de nombreux doutes. Cela peut nuire gravement à la réputation et à l’image de marque car un message malsain pourrait être perçu par les consommateurs qui se trouvent alors influencés par une source non autorisée. En effet, les influenceurs gagnent de l’argent en vendant des produits numériques via des parrainages et des affiliations, des programmes d’ambassadeurs de marque et des produits physiques. L’impact des influenceurs sur les jeunes vient donc de leur capacité à paraître plus fiables et plus facilement identifiables que les médias dits traditionnels. Leur influence sur les décisions d’achat découle de ce sentiment de proximité, et du fait qu’ils ressemblent tout simplement à leur communauté. Les influenceurs sont de plus en plus appelés par les grandes marques pour en faire la publicité, et cibler un public différent de celui des médias traditionnels. Fort ce constat, la 3e Edition des Pulses influencer Awards 2023 a été lancée hier dans le but est de célébrer la créativité numérique, l’innovation et les efforts de construction communautaire des créateurs de contenus et influenceurs au Sénégal et dans toute l’Afrique. Selon la directrice Pulse Afrique de l’Ouest francophone, Caroline Mbodj, plus de 150 influenceurs sénégalais vont participer à cet évènement. « Le mot influenceur est galvaudé aujourd’hui avec une connotation négative. Nous voulons participer au professionnalisme de ce métier », dit-elle. Il s’agit selon elle, de valoriser la création de contenus. « Cet évènement donnera l’occasion pour les influenceurs, de se rencontrer et mieux se connaitre », fait-elle savoir. Elle reste convaincue qu’un influenceur doit créer des contenus de qualité dans les réseaux sociaux. Pour le responsable du contenu, Paul Mamadou Diack, cet évènement av permettre d’amplifier ce secteur et qu’il soit professionnalisé. « Les réseaux sociaux sont un outil où l’influenceur se concentre pour avoir une visibilité», renseigne-t-il. En ce qui concerne la 3e Edition des Pulses influencer Awards 2023, un vote sera lancé dans les réseaux sociaux et le public va choisir son candidat. «Trois candidats seront retenus et le jury va les noter », dit-il. Il rappelle que le terme influenceur a toujours existé et s’est développé surtout aux USA. « Il ne faut pas qu’il ait mélange de genre car l’influenceur doit avoir un domaine défini sinon cela risque d’avoir une carrière éphémère comme l’effet de Bad-Buzz », tient-il à préciser. A noter que les votes vont démarrer à partir du 5 septembre 2023.

NGOYA NDIAYE