Qatar 2022: Un pool d’avocats suisses pour éliminer le Sénégal.

La fédération égyptienne aurait, semble-t-il, commis un pool d’avocats suisses, pour faire exclure le Sénégal de la Coupe du monde (Qatar 2022). Mais entendons-nous bien. Il serait important que Me Augustin Senghor et les membres de la FSF soient prévoyants. Ils ne manquent pas d’arguments pour démolir l’inique et ignoble complot que les égyptiens essaient de monter contre nous.

Depuis au moins deux décennies, les pays du Maghreb, en particulier l’Egypte, ont toujours usé et abusé des lasers et de multiples autres astuces de tricherie contre leurs adversaires. Pour eux, adversité équivaut véritablement à animosité. Cela a toujours été leur règle d’or. N’avons-nous pas perdu une demi-finale contre eux sur un flagrant pénalty refusé à Diomansy Kamara en 2006 ? Ceux-là qui perturbent le sommeil de leurs adversaires à 4 H du matin et qui lâchent des chiens contre nos joueurs et leurs dirigeants devraient aujourd’hui apprendre à être modestes et à fermer leur grande gueule. Pourquoi ne pas initier une pétition pour demander que le siège de la CAF soit délocalisé dans un autre pays? Pourquoi ne pas exiger de les déchoir de tous leurs titres acquis dans la tricherie?

La CAF, la FIFA et le TAS le savent et n’ont point besoin d’être hypocrites. Ils auraient dû depuis longtemps déjà prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter aux équipes arabes du Maghreb de tricher, encore tricher et toujours tricher pour passer. Leur inaction n’a donc fait que renforcer l’injustice des équipes arabes.

En outre, leur manque de réaction-réactivité et de proactivité a même aiguisé leur appétit vorace d’ingéniosité subversive, hypocrite, injustice et totalement à l’encontre de toute loi et de toute foi. Pris au piège de leur turpitude, les égyptiens s’accrochent vaille que vaille à leur hypocrisie inhérente à leur ADN, pour forcer la décision de la CAF, de la FIFA et du TAS en leur faveur. Voilà pourquoi, la sagesse devrait habiter ces instances sportives en permanence. Il serait d’ors et déjà bien de nous accorder contre un précédent qui pourrait engendrer des conséquences inimaginables et incalculables.

C’est à ces instances sportives de comprendre que les esclavagistes-racistes-xénophobes ne sont pas à chercher au Sénégal mais plutôt en Egypte et dans tout le Maghreb. C’est là-bas que l’on continue à traiter les noirs encore pire que pendant l’esclavage.

Les Sénégalais n’accepteront jamais, au plus grand jamais, qu’on leur vole leur qualification acquise de haute lutte sur le terrain aussi bien au Caire où le but égyptien était entaché d’un hors-jeu qu’à Diamniadio. A bon entendeur …

Samuel Sène

