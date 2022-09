R. Kelly reconnu coupable de pédopornographie

Nouvelle condamnation pour R. Kelly, la star déchue du R&B. Après avoir écopé de 30 ans de prison pour avoir piloté pendant trois décennies un « système » d’exploitation sexuelle de jeunes femmes, l’artiste a été déclaré coupable de production de pédopornographie et détournement de mineur, le mercredi 14 septembre 2022 par le tribunal à Chicago, selon le journal Chicago tribune. Sa peine sera fixée ultérieurement.

Le verdict « oblige Robert Kelly à rendre des comptes pour les violences sexuelles commises sur une adolescente de 14 ans », a déclaré le procureur John Lausch. « Les souffrances infligées par M. Kelly à ses victimes sont immenses », a-t-il ajouté, saluant la « force, la détermination et le courage » de celles qui ont témoigné lors du procès.

Robert Sylvester Kelly, 55 ans, chanteur mondialement connu pour son tube « I Believe I Can Fly » et ses 75 millions de disques vendus, a en revanche été acquitté par un jury fédéral pour d’autres chefs d’inculpation d’obstruction à la justice.