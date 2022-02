Raffy Nails Group au chevet des enfants du département oncologie pédiatrique l’hôpital Le Dantec.

Après la 2e édition de sa « Fashion Show », Mme Gaye Clara était y’a à peu 2 semaines au camp pénal de Liberté 6, pour apporter son assistance aux femmes détenues. Des vivres, de l’électroménager, des serviettes hygiéniques entre autres ont été remis aux femmes de Liberté 6.

Pour respecter toujours sa promesse de reverser ses bénéfices aux couches les plus défavorisées, Mme Gaye Clara et son équipe de Raffy Nails Group étaient ce matin du département Oncologie pédiatrique de l’hôpital Aristide Le Dantec qui accueille le centre des enfants malades du cancer.

Des médicaments d’une valeur de 5 millions ont été offerts au Centre pour les enfants malades.

Des jouets et des couches aussi ont été distribués par la Présidente Directrice Générale de Raffy Nails Group Mme Gaye Clara.

Ceci, au grand bonheur des enfants mais aussi des responsables du département oncologie pédiatrique qui ont prié pour leur bienfaitrice Mme Gaye Clara et son équipe Raffy Nails Group. Le geste de haute portée a été salué par les responsables du département qui ont dit le bien que ceci fera aux enfants avant de témoigner de leur reconnaissance à Mme Gaye Clara et à son équipe. Des prières ont été formulées à leur endroit.