Ramadan et Internet: Ils font le jeûne des réseaux sociaux

Les jeûneurs abondent sur la toile en utilisant les réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Whatsapp…) durant le mois de ramadan. L’internet peut parfois être néfaste de par sa mauvaise utilisation pendant le mois béni.

Le ramadan est un mois sacré pour tout musulman, un mois de pardon et de purification. Outre leur abstinence de manger, de boire, et de fumer dès l’aube et jusqu’au coucher du soleil, les jeûneurs ne se privent pas des réseaux sociaux, afin de consacrer davantage de temps pour les rites religieux tels que les prières, la lecture du saint Coran, la bienfaisance, etc. Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, Twitter, Youtube et Whatsapp… sont des plateformes prisées par les jeûneurs qu’ils consultent régulièrement. Pour certains, l’usage de l’internet pendant ce mois est une bonne chose même si le débat reste contradictoire.

Selon Fatou Mbodji, femme au foyer de son état, trouvée à Soumbedioune en train de remplir du poisson dans son panier, affirme avec objectivité l’utilité de l’internet pendant le ramadan. « Grâce à l’internet nous pouvons apprendre beaucoup de choses dans notre religion surtout en ce mois de Ramadan. Parce qu’en utilisant l’application YouTube, on peut y retrouver les émissions de certains Oustaz comme Alioune Sall, Iran Ndao, Hady Niasse, etc. Ces derniers ne cessent de partager leurs connaissances avec les musulmans, ils donnent des cours coraniques via l’internet dans le but d’assister ceux qui n’ont pas eu l’occasion de fréquenter les «Daara ».

Et de poursuivre, des applications ont été créées dans le but de faciliter l’apprentissage du coran mais également, des rappels pour les heures de prière. « En utilisant bien ces applications, cela nous permettra de ne pas commettre certaines erreurs durant la prière. Par ailleurs avec l’internet, nous pouvons également commander et recevoir notre menu préféré. C’est surtout bénéfique pour nous qui travaillons dans des entreprises. Le temps nous manque des fois pour préparer des repas », a-t-elle indiqué.

Pour sa part, Guedado Watt, commerçante au marché Hlm trouvée dans sa boutique en plein discussion avec ses clients qui se préparent pour la fête de korité, n’est pas du même avis que Fatou Mbodji car, elle estime que « l’internet est un frein pour leurs activités surtout en ce période de ramadan. Cela est dû au développement des ventes en ligne d’où le non rentabilité du commerce, se désole-t-elle. Avant de poursuivre, à cause de cet outil nous constatons de l’insolence total en milieu du mois de ramadan surtout sur Tik-tok où les gens n’arrêtent pas de s’insulter, de se manquer de respect.

S’agissant toujours de la commerçante, elle a révélé que le fait de regarder certaines vidéos ou même d’écouter de la musique peut nous conduire à la rupture. « Sur ce, je tenais à inviter mes frères et sœurs musulmans à un retour aux sources à savoir la lecture du saint coran, d’augmenter les prières, donner la charité, de travailler dure afin d’éviter de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux qui, je le rappelle, ne cessent de nuire à notre vie », a martelé la commerçante avec insistance.

ASTOU MALL (stagiaire)