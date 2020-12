RAOULT : “LES VACCINS CONTRE LA COVID-19, C’EST DE LA SCIENCE-FICTION”

Le professeur marseillais s’est insurgé sur les mesures prises pour lutter contre le Covid-19 et sur les vaccins.

Didier Raoult n’y est comme d’habitude pas allé de main morte sur les mesures prises par le gouvernement sur la lutte contre le coronavirus ni sur les vaccins.

Interviewé par Laurence Ferrari dans La Matinale de Cnews ce lundi 7 décembre, le professeur marseillais a tenu à préciser quelques points.

Sur les vaccins : “De la folie”

Didier Raoult est loin d’être convaincu sur les vaccins proposés. “Le programme que j’ai lu jusqu’à maintenant, ça me paraissait de la science-fiction. Pour l’instant ce que j’ai vu, c’est surtout de la publicité. Je n’ai pas vu d’articles scientifiques. J’attends de voir de vraies données.

Il reste très dubitatif sur les essais effectués. “Les essais, il ne s’agit pas de dires si je fais ça, ça fait des anticorps. Il s’agit de dire écoutez voilà, on a une population exposée, dans cette population exposée dans des conditions naturelles chez des gens qui représentent la cible, ça marche. Et ça, on verra.”

Des conditions même pas dignes du Moyen-Âge

Pour le professeur marseillais, la stratégie de lutte contre le Covid ne s’est jamais vue.

“On vit dans un monde qui est fou. Si vous voulez, les conditions qui ont été prises pour lutter contre cette maladie sont des conditions d’un autre siècle. C’est pas des conditions pratiques, c’est pas de la lutte au quotidien.”

“Déjà de dire aux gens, ne vous soignez pas restez à la maison, ce n’est même pas le Moyen-Âge, même Hippocrate ne faisait pas ça. Il ne disait pas aux gens restez à la maison jusqu’à ce que vous mouriez. C’est un truc de fou.”