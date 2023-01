Rapport de l’IGE : Mimi nie…nie !!!

Elle nie en bloc. Et contre-attaque. Comme à son habitude. Aminata Touré continue à être sous les feux des projecteurs. Un rapport de l’Inspection générale d’Etat (IGE) l’aurait épinglée dans sa gestion du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Juste au mauvais moment. Car, elle venait juste, il y a deux jours, de prononcer sa candidature à la magistrature suprême.

Alors, elle fait feu de tout bois : ‘’Je dénonce une information totalement fausse ayant pour seul but de porter atteinte à mon honorabilité et par la même occasion créer un contre-feu à la gestion scandaleuse des 1000 milliards des Fonds COVID’’. Mais, on sait que le rapport est le fruit d’un travail de longue haleine qui a certainement été finalisée bien avant. Et que le timing de sa publication obéit justement à une démarche malicieuse de règlement de compte politique. Mais, si, le rapport lui-même n’a rien de politique. Il a juste été publié au mauvais moment pour Mimi, entre autres personnalités.

Elle adopte alors une ligne de défense dont l’objectif est sûrement de disculper devant l’opinion et non de justifier de quelconques malversations. En quoi faisant ? Eh bien en demandant ‘’audition publique collective de l’Inspection Général d’Etat des trois Présidents du CESE nommés par le Président Macky Sall’’. Elle sait que ce n’est pas actuellement possible ne serait-ce que les rapports de l’Ige sont faits sur des périodes ne concernent nullement, pour le cas d’Idrissa Seck, des gestions en cours.

Pour mieux se dédouaner, elle avance que Macky lui-même avait été épinglé dans le cadre des 7 milliards des fonds thaïlandais. Une façon de dire qu’elle n’est en rien pire que les autres… Un rapport gênant pour la tigresse contre laquelle le Grand Manitou vient d’avoir une arme dangereuse de destruction massive.

Espérons ainsi que des poursuites ne seront pas ainsi enclenchées contre elle dans un contexte où les autorités ne cessent de donner des assurances sur le fait que le rapport de la cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19 ne restera pas sans suite.

Assane Samb