Rapports IGF et Mazars : la volte-face de Pastef

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Les Échos relève un paradoxe dans l’attitude de Pastef, qu’il qualifie d’« abracadabrantesque ». En octobre 2025, rappelle le journal, Me Olivier Sur, avocat de l’ancien président Macky Sall, réclamait déjà la publication de deux rapports : celui de l’« Inspection générale des finances (IGF) », portant sur la gestion des finances publiques de 2019 à 2024 et réalisé en 2024, ainsi que celui du cabinet « Mazars », réalisé en 2025.

Pourtant, à cette époque, Ousmane Sonko était encore à la tête du gouvernement. Malgré les sollicitations répétées de l’Alliance pour la République (APR), aucune suite favorable n’avait été donnée à ces demandes.

Ironie de la situation : c’est aujourd’hui le groupe parlementaire de Pastef qui réclame la publication de ces mêmes documents. Un revirement qui suscite l’incompréhension et l’ironie du quotidien d’information.