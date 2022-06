Rassemblement de Yewwi: Une vague déferlante à l’Obélisque

Une déferlante a accueilli hier les leaders de Yewwi Askan Wi à la Place de l’Obélisque. Il était extrêmement difficile pour eux de se frayer un chemin devant l’imposante mobilisation populaire. Sur les lieux de la manifestation, une marée humaine s’étendait à perte de vue. Cette vague déferlante est littéralement entrée en transe quand a débarqué Ousmane Sonko accompagné d’une marée humaine. Ce fut l’extase généralisée avec l’arrivée du leader de Pastef suivie d’un vacarme et d’une grande mobilisation. Porté par les militants et sympathisants de chez lui jusqu’à la place de l’Obélisque, sa procession a créé un bouchon sur la voie principale empruntée par les véhicules de son cortège et les militants venus de tous bords avec des slogans : « Sonko, moy souniou Yakaar, Sonko mo bari dolé». Brandissant des pancartes à l’effigie des leaders de Yewwi, une importante foule de militants est restée massée, le long des artères. Dans leurs allocutions, le seul message reste celui de la participation de Yewwi aux législatives, « de gré ou de force » Pour Ousmane Sonko, ce sera désormais la loi du Talion et la mobilisation permanente.

Habib Sy : « Macky a un problème de cerveau »

C’est un Habib Sy « engagé » qui est monté au créneau pour asséner ses vérités. Selon lui, Macky pense qu’en éliminant la liste de Yewwi, il peut juste briguer un 3ième mandat. « Il se trompe lourdement. Macky Sall a un problème de cerveau. Il est parti voir Poutine en Russie pour juste quémander du blé pour du pain. Poutine l’a rendu ridicule pour juste lui faire comprendre que le Sénégal, avec toute sa jeunesse dynamique, est otage de la France », peste Habib Sy.

Barthélémy Dias : « Antoine Diome est un symbole vivant de la honte »

Du haut de la tribune, Barthélémy Dias n’a pas manqué à l’appel. En revenant de voyage, il a tenu à être présent à la place de la Nation. Dans son discours, il tonne : « Cette affaire me fait rire. Ce que Macky Sall a fait, c’est juste jouer avec son esprit. Nous participerons à l’élection ou il n’y aura pas d’élections. Nous irons jusqu’au bout. Qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige, ce sera dans la rue », tonne Barthélémy. Dans le même ordre d’idées, le maire de Dakar estime qu’il faut qu’Antoine Diome parte. « Nous serons dans la rue par tous les moyens. Il n’est pas partant pour la présidentielle de 2024. Nous allons lui montrer de quel bois on se chauffe », crie le maire de Dakar.

Mamadou Lamine Diallo (Wallu) : « Par la force Yewwi ira aux élections »

Au nom de la coalition Wallu, Mamadou Lamine Diallo s’est inscrit dans cette même dynamique en expliquant que l’inter-coalition existe. Il explique qu’il y a près de 250 milliards qui sont détournés. Pour lui, « il faudra tout faire afin de participer à cette législature. » Une démarche confirmée par Maimouna Bousso : « C’est une volonté populaire et donc Yewwi par la force day bokk. » Ce qui est en jeu, c’est le fait que le Conseil constitutionnel veuille brûler ce pays. Macky est le seul responsable. Ces leaders ont des extincteurs qui éteindre le feu. Pourquoi nous devons arracher le parlement des mains de Macky Sall, c’est à cause des voleurs d’argent dont Farba Ngom etc. Il sera important de serrer les rangs et de tout faire pour que cette liste passe. »

Moussa Tine : « Trop c’est trop »

Pour le président de « l’Alliance Penco », il faut réformer le Conseil constitutionnel qui est le principal problème au Sénégal. « Le Ministre de l’Intérieur travaille pour Benno. Ce qui est anormal sachant qu’il n’est pas neutre. Tous les leaders de Bby ont fait une conférence de presse contre Yewwi. Il est allé en Russie pour vilipender Yewwi. On ne veut pas que les Russes nous soutiennent et il use de la diplomatie pour nous faire mal. C’est une honte », dixit Moussa Tine. Et d’ajouter : « aucune force de l’ordre ne peut faire face à la population. Mais tout dépend de vous, le peuple. » En guise de réponse, les militants ont scandé : « ndiguel la niouy khar » (ndlr : nous attendons juste le feu vert). Selon Assane Dia, membre de Yewwi, des gens avaient déjà fini de faire leurs bagages pour aller au Palais, si ce rassemblement était interdit. « C’est le Préfet de Dakar qui l’a sommé d’accepter. Il a fui et cela prouve que c’est un traître. Je mets en garde Macky Sall car il est en train de préparer ceux de Bby mais il sera surpris », révèle-t-il.

Dame Mbodj : « Que Macky sache que nous sommes prêts »

Très en verve, Dame Mbodj a été au rendez-vous. Pour ce dernier, jamais le Sénégal n’a connu une si mauvaise élection. « Macky a peur car cette inter coalition entre Yewwi et Wallu lui fera mal et ce sont les 7 sages qui risquent de brûler ce pays. Macky est dans la dictature et Cheikh Omar Diagne passe déjà ses 64 nuits en prison de Rebeuss. Nous devons lui faire face pour lui montrer qu’il est non partant », peste Dame Mbodj. Au nom des personnes du 3ième âge, Coumba Ndoffène Ndiaye a fait remarquer que « Macky reste impopulaire. Il n’a jamais voulu de cette inter coalition. Mais nous exigeons le départ de Diome car c’est un manipulateur et il n’a plus la confiance du peuple et il nous faut un général, de l’armée comme Diouf en 2000. Les 7 sages du Conseil constitutionnel, doivent corriger leur approche pour que la liste de Yewwi passe. »

Ahmet Aïdara : « Que l’on valide la liste, sinon… »

L’actuel maire de Guédiawaye Ahmet Aïdara a aussi pris la parole pour donner son avis sur le rejet de la liste de Yewwi. Il confirme la déclaration d’Ousmane Sonko qui disait que « Macky ne connaît que le rapport de force. Il faudra donc que Macky valide la liste ou il sera accueilli à l’aéroport en masse. Nous allons lui faire face avec tous les moyens. Le Sénégal ne lui appartient pas. C’est le cas du capitaine Touré. La presse comme la justice reste indépendante. Il faut être digne », crie Ahmet Aïdara.

Aida Mbodj : « Macky est un voleur, les 7 sages des receleurs »

Surnommée la « lionne du Baol », Aïda Mbodj a déclaré que Macky est un voleur et les receleurs sont les 7 sages. Dans sa déclaration, elle a révélé que « jamais Yewwi ne va trahir le peuple. Ce que nous allons respecter. Il faut tout faire afin que Yewwi puisse avoir cette majorité pour que les choses bougent et que les denrées puissent connaître une baisse. Il veut faire de ce pays un royaume et cette chose ne passera pas », promet Aïda Mbodj.

Abdou Bara Dolly : « Touba sera aux côtés de Yewwi »

« Le 31 juillet, le Sénégal sera indépendant et il sait qu’il est peureux », déclare Abdou Bara Dolly. A l’en croire, Touba est acquis à la cause de Yewwi askan wi. « Je battrai campagne pour Yewwi et que la majorité nous revienne. Macky est un voleur du foncier et c’est anormal que cette chose prospère », assène-t-il. Pour le mandataire de Wallu, il faut restaurer les valeurs de la république et faire face à Macky en vue des prochaines élections.

Déthié Fall : « On verra si les élections auront lieu dans ce pays »

Le mandataire de la coalition Yewwi a exprimé sa satisfaction par rapport à ce rassemblement. Avant de poursuivre, il exprimera son soutien face aux journalistes « qui ont été malmenés. » « Il ne faut pas se tromper de combat et il faut accompagner les journalistes. Yewwi fera partie des élections. Quand Benno a eu un problème de parité, Diome a usé de ciseaux pour dissocier les listes. Macky en tant que « tapette » a fui vers la France. Et on verra si les élections auront lieu ou pas sans Yewwi », met-il en garde.

Cheikh Tidjane Youm (PUR) : « Le pays est sur la pente raide »

« Sachez que Serigne Moustapha est à nos côtés. Nous disons juste que ce rassemblement remet les pendules à l’heure. Depuis 2012, le pays est dans un cauchemar et tout est cher », a déclaré Cheikh Ahmed Tidjane Youm. Pour lui, les 7 sages sont des pyromanes et ont vendu leur dignité. « Ces gens sont indignes mais qu’ils sachent que le peuple est souverain. Ni Antoine ni les 7 pyromanes n’empêcheront à Yewwi de participer », promet Youm.

Khalifa Sall : « Bouter Macky est la priorité »

Pour le président de la coalition des leaders, Khalifa Sall, Yewwi sera aux législatives. « Macky ne peut pas nous empêcher de le bouter et de l’enfermer. Mais en allant voter, sachez que ce sont deux scrutins. D’où une liste nationale et départementale. Nous avons une bannière pour nous reconnaître avec un candidat Wallu et Yewwi. Une fois sur place, sur la bannière, prenez juste un bulletin comme à Dakar », martèle Khalifa.

Ousmane Sonko : « œil pour œil, dent pour dent »

« Voici la plus simple expression de l’opposition sénégalaise, d’où ce rassemblement. Macky doit savoir qu’il n’est ni Dieu ni le prophète et que ce pays lui demande de rendre le pouvoir en 2024 », a déclaré Ousmane Sonko. Pour la tête de liste de Yewwi, depuis des mois Cheikh Omar Diagne est dans les liens de la détention. « Et pourtant le griot de Macky Sall a volé des millions sans que l’Ofnac ou la Centif ne puissent réagir. Car Farba est le griot de Macky. Il est pire que le pharaon. Il faut savoir que ces élections aussi restent importantes et à fort enjeu », assène-t-il. Selon Ousmane Sonko, « à partir d’aujourd’hui, ce sera du Wallu et Yewwi pour battre campagne ensemble. Cette entente empêche à Macky de dormir tranquille. Le seul danger c’est lui, Macky en mettant en prison des leaders. Karim Wade, Khalifa Sall. Macky, avec ses ouailles ne me font pas peur. Le pouvoir veut condamner Dias en sursis et le condamner en justice pour récupérer la mairie. S’il le fait, nous allons récupérer le palais. »

Pour Sonko, son seul bilan, 33 milliards pour construire un building au moment où les hôpitaux souffrent, l’insécurité est grandissante. « Que ceux de Benno sortent s’ils sont des garçons. Ils n’osent pas. M. Niass qui a sucé le sang du peuple et un Idrissa Seck qui est un zombi politique. Ces gens qui ne représentent aucun espoir dans ce pays. « Macky paie des gens qui insultent à longueur de journée », argue-t-il. S’agissant de la justice et l’administration, Sonko n’a pas manqué de les mettre en garde. « Aux militants, ce sera œil pour œil et dent pour dent. La mobilisation sera permanente d’ici les 16 mois. Son pied notre pied. Que les nervis se le tiennent pour dit. Nous les avons déjà recensées. Ils disent que nous avons été infiltrés mais restez à l’écoute », déclare Sonko.

MOMAR CISSE ET M.BA