RDC : l’armée libère 150 otages après trois jours d’affrontements

150 otages ont été libérés, a annoncé mardi l’armée de la République démocratique du Congo. La libération de ces familles s’est faite après trois jours d’affrontements contre les Forces démocratiques alliées (ADF) dans le nord-est du pays.

7 soldats et 15 membres d’un groupe armé sont morts dans les combats. Les otages auraient été utilisés comme boucliers humains, a annoncé le gouverneur militaire de la région et lieutenant général Johnny Luboya.

L’ADF est la plus grande et la plus meurtrière des milices armées qui sillonnent l’est de la République démocratique du Congo. Certaines régions du pays sont en état de siège depuis le 6 mai, afin d’intensifier la lutte contre les groupes armés.

