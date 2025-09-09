RDC vs Sénégal : Entretien téléphonique du Président Diomaye Faye avec Pape Thiaw et le staff technique

À quelques heures du match opposant le Sénégal à la République démocratique du Congo comptant, pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde, le Chef de l’Etat a eu un entretien téléphonique avec le staff des lions et le capitaine Kalidou Coulibaly.

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye leur a transmis les prières et les encouragements du peuple.

Le chef de l’État a profité de cet entretien pour rappeler au sélectionneur national des lions, dans un air taquin, un match qui opposait les anciens internationaux et les agents des impôts et domaines.

Go gaïndés 🦁 🇸🇳