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Re-Création 2026 : 95 838 pensionnaires mobilisés dans 670 daaras

11 octobre 2026 Actualité

 

Le Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM) a mobilisé 95 838 pensionnaires, dont 11 542 sympathisants, dans 670 daaras au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie et en Europe, à l’occasion de l’édition 2026 de ses camps de vacances « Re-Création », clôturée samedi à Tivaouane après 21 jours d’activités spirituelles, éducatives et citoyennes lit-on dans un communiqué émanant du Dmwm,

Organisée du 7 au 27 septembre autour du thème « Dund Rammonte », cette édition a été placée sous l’égide de Serigne Moustapha Sy Al Maktoum et conduite sous la direction de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Capitaine.

« Le thème, porté par le slogan « N’est-il pas temps d’y associer les cœurs ? », invite à accorder une place centrale à la conscience, à la sincérité et à l’engagement personnel dans la pratique religieuse et la transmission des valeurs » ajoute le document.

Le communiqué souligne que « le programme a reposé sur trois axes : la formation spirituelle, l’apprentissage de la discipline et le développement du sens de la citoyenneté. Les activités ont notamment porté sur la consolidation des valeurs morales, le respect des règles de vie collective et la participation des jeunes au développement de leurs communautés. »

Au-delà de cet encadrement éducatif, les camps « Re-Création » ont donné lieu à plusieurs initiatives d’intérêt communautaire. Les pensionnaires ont procédé au nettoyage et au désherbage d’établissements scolaires, d’hôpitaux et de places publiques. Ils ont également participé à la remise en état de tables-bancs, de portes, de fenêtres et de tableaux, ainsi qu’à la construction de boxes d’hygiène et à la distribution de fournitures scolaires.

« Sur le plan environnemental, 538 plants ont été mis en terre à travers le territoire national », selon ses membres du Dmwm.

Les actions de solidarité ont également concerné des daaras, qui ont reçu des denrées alimentaires, tandis que des exemplaires du Coran et des vêtements ont été distribués à des bénéficiaires. À la Maison d’arrêt et de correction de Vélingara, 16 ventilateurs ont été remis.

 

Lors de la cérémonie de clôture, le DMWM a salué la collaboration des inspecteurs et des directeurs d’école, qui ont facilité l’accès aux établissements ayant accueilli les activités.

À travers cette édition, le Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty entend faire de l’éducation spirituelle et morale un levier d’engagement citoyen, en encourageant les jeunes à traduire les valeurs enseignées en actes concrets au bénéfice de leurs communautés.

(Momar Cissé)

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