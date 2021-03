MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 28: Riyad Mahrez of Manchester City celebrates after scoring his team's first goal during the Premier League match between Manchester City and Burnley at Etihad Stadium on November 28, 2020 in Manchester, England. Sporting stadiums around the UK remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

Real Madrid : la piste Mahrez, c’est du sérieux ! De retour en forme ces dernières semaines avec Manchester City, Riyad Mahrez (30 ans) a tapé dans l’œil du Real Madrid, affirment RMC Sport et Foot Mercato. Entre les blessures récurrentes d’Eden Hazard et les progrès que doivent encore accomplir Vinicius Junior et Rodrygo, le secteur offensif de la Maison Blanche apparaît en effet trop dépendant de Karim Benzema, et les Merengue estiment que l’ailier algérien représente la solution parfaite pour booster l’attaque. Reste que le vainqueur de la CAN 2019 est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Skyblues qui n’ont pas l’intention de le vendre. Même en proposant 50 millions d’euros, soit la valeur estimée de Mahrez, pas sûr que le cador espagnol reçoive une réponse favorable. Partager Facebook

