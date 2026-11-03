Reclassement des travailleurs de la justice : Le gouvernement opte finalement pour des demandes individuelles

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Le gouvernement change de procédure dans le dossier des reclassements des travailleurs de la Justice (SYTJUST), Me El Hadji Ayé Boun Malick Diop, a été informé de la décision des autorités d’inviter les agents concernés à introduire des demandes individuelles de reclassement.

Dans un communiqué, le Bureau exécutif national (BEN) du SYTJUST indique que le ministre lui a annoncé la publication imminente d’un communiqué gouvernemental pour formaliser cette démarche. Chaque agent concerné devra ainsi déposer personnellement sa demande, conformément aux indications qui seront précisées par les autorités.

Cette décision constitue un revirement par rapport aux engagements précédemment pris par le ministre de la Fonction publique. Selon le syndicat, ce dernier s’était engagé à autoriser le regroupement des demandes, lesquelles devaient être introduites collectivement par le ministère de la Justice.

Prenant acte de ce changement de position, le BEN du SYTJUST demande à tous les agents concernés de préparer et de déposer leurs dossiers dans les meilleurs délais, dès la publication du communiqué gouvernemental.

Le Bureau exécutif national appelle toutefois les travailleurs de la justice à rester mobilisés pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. « La lutte continue ! », déclare le BEN.