Records de chaleur aux USA : un mois de décembre historique

Les Etats-Unis (USA) sont confrontés à un mois de décembre incroyablement chaud avec des températures supérieures de 20 °C aux moyennes de saison, donnant lieu à un ressenti digne de juillet en plein mois de décembre.

Depuis le 1er décembre, qui correspond au début de l’hiver météorologique, les Etats-Unis sont concernés par des températures largement au dessus des normales saisonnières : jusqu’à 20 °C au-delà des moyennes de saison sur tout l’ouest américain ! Des anomalies thermiques qui se sont produites dans les zones montagneuses des Rocheuses du nord-ouest, connues pour leur climat glacial l’hiver. De multiples records de chaleur sont battus depuis une dizaine de jours, faisant de décembre 2021 un mois historique au niveau climatique.

L’hiver météorologique a débuté de manière fracassante aux USA avec des records de chaleur en série sur les États les plus inhabituels : Montana, Wyoming, Washington et Dakota du Nord, mais aussi au Canada (Colombie Britannique). Pour ces États, il n’a jamais fait aussi chaud un jour de décembre depuis le début des relevés météo. Les températures enregistrées sont historiques dans ces États du nord-ouest : 25,5 °C à Jordan au Montana et à Buffalo au Wyoming le 1er décembre, 21,5 °C à Hettinger dans le Dakota du Nord. Pour ces villes, la moyenne se situe autour de 0 à 3 °C à cette époque de l’année au meilleur de la journée, soit un écart de 17 à 20 °C avec les températures relevées ! En Californie, on a relevé jusqu’à 37 °C début décembre à Palm Springs (contre une moyenne de 21 °C habituellement en décembre), battant le précédent record de 1949.

De l’autre côté de la frontière également, le constat est le même : au Canada, avec 22,5 °C enregistrés en Colombie Britannique le 1er décembre, il s’agit de la température la plus élevée jamais enregistrée dans tout le pays pour un mois de décembre, battant le précédent record de 1982. Sur tout l’ouest américain, Etats-Unis comme Canada, ce mois de décembre 2021 ressemble à s’y méprendre à un mois de juillet !

La raison de cette chaleur sans précédent à cette époque de l’année est liée à une situation de blocage météo, avec un puissant anticyclone qui a piégé la chaleur sur place pendant plus d’une semaine. Il s’agit d’un véritable dôme de chaleur présent dans la haute atmosphère, comme celui qui a déjà concerné l’ouest de l’Amérique du nord l’été dernier, favorisant les gigantesques incendies au Canada du mois de juillet. Ce dôme de chaleur s’accompagne d’un temps très calme et très sec, puisque l’anticyclone fait barrage aux dépressions. Cette situation favorise les vents d’ouest qui passent au-dessus des montagnes rocheuses canadiennes d’Alberta, les fameux vents chinook, qui redescendent ensuite des reliefs encore plus chauds et encore plus secs sur les vallées, jusqu’au Montana.

Exactement comme en plein été, toutes les conditions météo sont réunies pour engendrer des incendies. Au Montana, ces températures extrêmes, associées à la sécheresse, ont favorisé le développement de feux de prairies, une situation exceptionnelle en plein mois de décembre. À Denton, au Montana, ces feux se sont propagés jusqu’à une ferme et une vingtaine d’habitations ont été dévastées. La sécheresse qui dure depuis une dizaine d’années sur tout l’ouest américain serait la pire répertoriée sur ces régions depuis 1.200 ans.