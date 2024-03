Recyclage de déchets électroniques: Le niveau est devenu trop bas au niveau mondial

Partager Facebook

Les agences des Nations unies ont mis en garde contre l’accumulation des déchets électroniques dans le monde entier, alors que les taux de recyclage restent faibles et sont susceptibles de diminuer encore.

Les agences faisaient référence aux « déchets électroniques », définis comme des appareils mis au rebut dotés d’une prise ou d’une batterie, notamment les téléphones portables, les jouets électroniques, les téléviseurs, les fours à micro-ondes, les e-cigarettes, les ordinateurs portables et les panneaux solaires. Elle n’inclut pas les déchets provenant des véhicules électroniques, qui relèvent d’une catégorie distincte.

Dans un rapport publié mercredi, l’Union internationale des télécommunications (UIT) et l’organisme de recherche UNITAR ont indiqué qu’environ 62 millions de tonnes de « déchets électroniques » avaient été produites en 2022, soit suffisamment pour remplir des semi-remorques que l’on pourrait aligner pare-chocs contre pare-chocs dans le monde entier. Ce chiffre est en passe d’atteindre 82 millions de tonnes d’ici à 2030.

Les métaux – notamment le cuivre, l’or et le fer – représentaient la moitié des 62 millions de tonnes, pour une valeur totale de quelque 91 milliards de dollars, selon le rapport. Les plastiques représentent 17 millions de tonnes et les 14 millions de tonnes restantes comprennent des substances telles que les matériaux composites et le verre. Selon les Nations unies, 22 % de la masse des déchets électroniques ont été correctement collectés et recyclés en 2022. Ce chiffre devrait tomber à 20 % d’ici la fin de la décennie en raison de la « croissance stupéfiante » de ces déchets due à l’augmentation de la consommation, aux possibilités limitées de réparation, aux cycles de vie plus courts des produits, à l’électronisation croissante de la société et à l’inadéquation des infrastructures de gestion des déchets électroniques, ont indiqué les agences. Ils ont indiqué que certains des appareils électroniques mis au rebut contenaient des éléments dangereux tels que le mercure, ainsi que des métaux terrestres rares convoités par les fabricants de l’industrie technologique. Actuellement, le recyclage ne permet de répondre qu’à 1 % de la demande des 17 minéraux qui composent les métaux rares.

Selon le rapport, près de la moitié des déchets électroniques sont produits en Asie, où peu de pays disposent de lois sur les déchets électroniques ou d’objectifs de collecte. Les taux de recyclage et de collecte atteignent 40 % en Europe, où la production de déchets par habitant est la plus élevée : près de 18 kg.

En Afrique, qui produit le moins de déchets parmi les cinq grandes régions du monde, les taux de recyclage et de collecte tournent autour de 1 %. « Les dernières recherches montrent que le défi mondial posé par les déchets électroniques ne fera que croître », a déclaré Cosmas Luckyson Zavazava, chef du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT. « Moins de la moitié des pays du monde mettent en œuvre et appliquent des méthodes de gestion de ce problème. Il est donc urgent de mettre en place des réglementations solides pour stimuler la collecte et le recyclage. »

Décharge

Pour certains, les déchets électroniques représentent un moyen de gagner de l’argent en fouillant les poubelles des pays en développement à la recherche de produits convoités, malgré les risques pour la santé.

À la décharge de Dandora, où aboutissent les ordures collectées dans la capitale kenyane, Nairobi, bien qu’un tribunal l’ait déclarée pleine il y a plus d’une génération, des éboueurs tentent de gagner leur vie en fouillant les ordures à la recherche de déchets électroniques qui peuvent être vendus à des entreprises en tant que matériaux recyclés.

Les usines de recyclage, comme le centre WEEE de Nairobi, disposent de points de collecte dans tout le Kenya, où les gens peuvent se débarrasser en toute sécurité de leurs vieux équipements électriques. « Nous faisons l’inventaire des articles », explique Catherine Wasolia, directrice des opérations de WEEE, « afin de vérifier si les appareils soumis contiennent des données et de les nettoyer. Ensuite, ils testent chacun d’entre eux pour déterminer s’il peut être réutilisé ou reconverti. »

Réutilisation

George Masila, expert en déchets électroniques, s’inquiète de l’impact des déchets électroniques sur les sols. « Tous ces déchets électroniques, qu’ils se trouvent dans les décharges ou qu’ils soient impitoyablement déposés n’importe où ailleurs, peuvent avoir des effets importants sur les sols », explique George Masila. « Chaque année, il pleut, l’eau coule et attire tous ces éléments qui se déposent dans l’environnement. L’eau est contaminée.” Il a ajouté que l’amélioration du recyclage et de la réutilisation de ces matériaux « fait partie des choses que nous devrions envisager ».

Les auteurs du rapport reconnaissent que de nombreuses personnes dans les pays en développement paient leurs factures en récoltant ces déchets électroniques, et demandent qu’elles soient formées et équipées pour rendre ce travail plus sûr. « Nous devons essayer de soutenir ces personnes qui essaient de trouver leur place », a déclaré Ruediger Kuehr, directeur principal du programme des cycles durables à l’UNITAR.