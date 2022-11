Règlement FIFA : Comment sont départagées les équipes à égalité

Avec les nombreuses surprises et vu la configuration des matchs du mondial, on pourrait assister à des scénario où plusieurs équipes d’un même groupe peuvent se retrouver à égalité de points à l’issue de la 3e et dernière journée de la phase de groupes. Dans se cas de figure, il existe des stratégies pour départager ses équipes sur le règlement FIFA. Et ceci pourrait se produire dans ce mondiale 2022.

Six critères successifs ont été déterminés pour les départager et établir un classement avant tirage au sort en dernier ressort. Lorsque des équipes d’un même groupe se retrouvent à égalité de points à l’issue de la phase de groupes (seules les deux premières étant qualifiées en huitièmes de finale), elles sont classées et départagées.

La meilleure différence de buts générale, le plus grand nombre de buts marqués, le plus grand nombre de points obtenus dans les matchs entre équipes concernées, la meilleure différence de buts dans les matchs entre équipes concernées; le plus grand nombre de buts marqués dans les matchs entre équipes concernées, le plus petit nombre de points disciplinaires sur l’ensemble des matchs du groupe suivant le barème.

1 point pour un avertissement reçu par un joueur non suivi d’une expulsion, 3 pts pour le second avertissement dans un match reçu par le même joueur entraînant une expulsion, 4 pts pour une expulsion directe, 5 pts pour une expulsion directe d’un joueur déjà averti dans le match.

C’était d’ailleurs ce 6e point qui avait sorti les Lions en 2018 en Russie au profit du Japon. Si, à l’issue de la dernière journée, le départage des équipes à égalité dans un groupe est impossible suivant les critères ci-dessus et qu’une place qualificative ou le placement dans le tableau final est en jeu, alors un tirage au sort est effectué par la commission d’organisation de la FIFA.