Réhabilitation des routes au Sénégal: Le Fonds Saoudien pour le Développement apporte son soutien

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL avait annonce lors du Conseil des Ministres du 30 novembre 2022, au Palais de la République le projet d’accélération de la transformation du système de fonctionnement des transports terrestres. Le Chef de l’Etat avait même invité le Premier Ministre et le Ministre chargé des Transports terrestres à déployer, dans le cadre d’un suivi permanent, toutes les mesures requises pour asseoir la gestion optimale du dispositif de transports publics et privés, en cohérence avec la fonctionnalité du TER, des chemins de fer et du BRT. une chose qui a été très bien pris par les partenaires Arabes de l’Arabie Saoudite qui comptent investir dans le secteur.

Le Fonds saoudien pour le développement (FSD) a été représenté au Sénégal pour discuter du projet de développement des transports. Une rencontre en présence de Son excellence le président de la République du Sénégal Macky Sall, Son excellence l’ambassadeur du Serviteur des deux saintes mosquées en République du Sénégal, Monsieur Saad bin Abdullah Al-Nofaia, a assisté à l’inauguration du projet de réhabilitation de la route Tambacounda – Goudiry au Sénégal. Le Fonds a contribué au financement du projet à travers un prêt de développement concessionnel d’une valeur totale de 30 millions de dollars.

Le projet vise à réhabiliter une route d’une longueur de 80 km en élevant les normes d’approvisionnement primaire des services de base au profit des personnes blessées en cas d’accidents de la circulation, ainsi que le forage de puits d’eau pour desservir les voyageurs et les résidents de la zone du projet. Ce projet de développement contribue à développer les infrastructures du secteur de transport au Sénégal, à réduire le taux de mortalité et des blessures résultant des accidents de la circulation, à améliorer le niveau de sécurité routière, ainsi qu’à renforcer les niveaux commercial et économique et à réduire les coûts de transport. Il contribue également à créer des villes et des collectivités locales durables, en plus de renforcer les partenariats de développement en vue d’atteindre les objectifs de développement souhaités.

Son Excellence le Président Macky Sall a salué les efforts de développement consentis par le Royaume d’Arabie saoudite en matière de projets et programmes de développement à travers le Fonds Saoudien pour le Développement en République du Sénégal depuis 1978, soulignant la profondeur des relations et de la coopération au développement des deux parties et indiquant que ce projet contribuera à soutenir la croissance et la prospérité au Sénégal.

Pour sa part, l’ambassadeur Saad Al-Nofaia a expliqué que ce projet émane de l’intérêt du gouvernement du Royaume, à travers le fonds, à soutenir des projets et programmes de développement en République du Sénégal, saluant ainsi les relations étroites et les efforts conjoints entre les deux pays. Il a saisi l’occasion pour souhaiter au gouvernement et au peuple sénégalais davantage de progrès et de prospérité, souhaitant que le projet soit l’un des vecteurs du développement.

Par ailleurs, il convient de noter que, depuis 1978, le FSD a contribué au financement de 26 projets et programmes de développement d’une valeur totale d’environ 447 millions de dollars, en plus de 4 généreuses subventions accordées par le Gouvernement du Royaume par l’intermédiaire du Fonds, d’une valeur supérieure à 19 millions de dollars, en guise de contribution à la croissance et à la prospérité des secteurs des infrastructures et à l’atteinte des objectifs de développement durable en République du Sénégal.