Relations entre artistes au Sénégal: Queen Bizz traite Waly Seck de « petit artiste prétentieux

Les propos que le chanteur Waly Seck a tenu hier au dôme de Paris à savoir « les petits cons… » pour parler de ceux qui voilaient saboter son concert, ne sont pas au goût la chanteuse Queen Biz.

La sortie du fils de Thione Seck dans laquelle le fils de Thione s’est adressé aux manifestants en leur traitant de «petits cons… » pour parler de ceux qui voilaient saboter son concert n’a pas plus à la chanteuse Queen Biz. Dans une publication, Queen Biz n’a pas raté le Faramareen qu’elle traite de « petit artiste prétentieux ».

In extenso, sa publication !

« Petit artiste prétentieux. Si jamais tu nous traites encore de cons je te confine à la saison confinière des plus grands cons de l’histoire. De toute façon on a pas ton temps. L’histoire retiendra que danga manou wone »

Il n’y a pas longtemps la chanteuse sénégalaise Queen Biz, avait manifesté son soutien à l’opposition au rassemblement du F24 à la Place de la Nation. Elle avait même affirmé « qu’on est plus au temps d’un peuple fatigué », comme dans sa chanson d’où elle a décrie un « peuple qui a faim et fatigué ». « Un peuple déterminé dans la lutte d’une possible troisième candidature. Je ne cris plus de l’aide non mais je dit c’est le temps du « Gatsa Gatsa », avait-elle lancé.