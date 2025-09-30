Uploader By Gse7en
Remous au sein du CUSEMS : Le directoire national dénonce une tentative de congrès non autorisé

30 septembre 2025 Actualité

Le directoire national du Cadre Unitaire Syndical des Enseignants du Moyen et Secondaire (CUSEMS) a publié un communiqué pour dénoncer une tentative de congrès non autorisé, qualifié de « simulacre de congrès », organisé par certains membres du syndicat.

Selon le communiqué, ces membres ont agi de manière « fractionniste », en violation des dispositions statutaires et réglementaires du CUSEMS.

Le Directoire national indique que ces membres se sont auto-exclus du syndicat en violant les règles et les statuts de l’organisation et annonce une réunion importante qui aura lieu demain.

Enfin, le directoire national du CUSEMS appelle les militantes et militants à rester mobilisés, disciplinés et unis autour de la légitimité du syndicat.

EL HADJI MODY DIOP 


 

