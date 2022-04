Remous dans le système sanitaire: And Gueusseum à l’écoute des autorités, ce mardi

L’Alliance des syndicats de santé And Gueusseum reste à l’écoute du gouvernement suite à la rencontre prévue ce mardi. Ainsi, les syndicalistes n’ont prévu aucune activité durant cette semaine pour décliner un éventuel 4ème plan d’actions.

Les négociations entre l’Etat et les syndicalistes de santé se poursuivent. Les deux parties vont se rencontrer ce mardi. Dans un communiqué dont copie nous est parvenue, les syndicalistes restent à l’écoute des autorités cette semaine, en suspendant toute activité. « Évaluant à mi-parcours notre troisième plan d’actions au siège social de la FGTS, samedi, l’ASAS SUTSAS-SUDTM-SAT Santé D-CNTS Santé-SAT CL AND GUEUSSEUM se félicite de la réussite de la grève de 72 heures des 30, 31 et 1er avril, de même que celle du mémorable sit-in national marquée par une véritable démonstration de force sans commune mesure assortie de l’application des directives et mots d’ordre au point de pousser le Gouvernement à réagir et à inviter à la négociation », disent-ils.

Et de poursuivre : « AND GUEUSSEUM, tout en restant vigilante, prend acte de l’invitation faite par le Ministre de la Fonction publique et s’en réjouit, rappelant qu’il s’agit de la poursuite des négociations entamées depuis le 21 mai dernier avec les plénipotentiaires des ministères sectoriels dont beaucoup d’accords avaient été enregistrés sur le plan de carrière entre autres, des Assistants infirmiers, des Travailleurs sociaux, des agents de santé communautaires, des municipaux, des hygiénistes, des dentistes, des maintenanciers, des médicaux, administratifs, infirmiers brevetés, etc sans oublier le programme Namora en attente de la signature du protocole objet du présent préavis de grève ».

A les en croire, sans baisser la garde, cette alliance compte prendre part à la poursuite des négociations, notamment sur le système de rémunération des agents de la Santé et de l’Action sociale de ce mardi, au ministère des Finances, sur invitation du ministre de la Fonction publique. « Et pour mettre à l’aise le Gouvernement, AND GUEUSSEUM n’a programmé aucune activité durant la semaine du 11 au 17 avril 2022, en attendant l’issue de l’évaluation de ladite rencontre de négociations pour décliner un éventuel 4ème plan d’actions, si le Gouvernement continue les manœuvres dilatoires », tiennent-ils à préciser.

Ils invitent le ministre des finances à faire preuve d’engagement afin de faire appliquer le décret 2016-404 portant statut du personnel des EPS dont les résistances et blocages se situeraient au niveau de son département six années après sa signature 2016-2022 pour 13 années de lutte du SUTSAS (2003-2016) avant sa signature par le Chef de l’Etat en 2016, en vue de parachever la loi hospitalière de 1998 pour qu’enfin l’hôpital « hôtel médicalisé », vitrine du système sanitaire et référence suprême, redore son blason terni malgré les efforts incommensurables des acteurs.

NGOYA NDIAYE