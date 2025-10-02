Rencontre du MPL/Afrique à Madagascar : De gros nuages sur la participation du Sénégal

Partager Facebook

Madagascar sera l’hôte du Mouvement Panafricain des Leaders(MPL/Afrique). Mais, pour cette rencontre prévue le 29 octobre prochain, le Sénégal risque de ne pas participer. Son antenne locale, le MPL/Sénégal se heurte à une abysse de difficultés… financières. Ses responsables évoquent l’indiffèrence et le non soutien des autorités étatiques: »Nous sommes le 1er octobre et rien n’est encore sûr pour ce qui concerne la participation de MPL/Sénégal à ce rendez-vous crucial. Alors que les autres États prennent en charge leurs jeunes pour prendre part à cette manifestation, nous sommes laissés à nous-même. Plusieurs correspondances ont ainsi été adressées à nos autorités mais, que nenni ! Nous sommes vraiment dépités par cette attitude », déplorent Khary Niane et Yves Nzale responsables de la structure au Sénégal: « Nous ne comprenons pas le comportement de nos actuels gouvernants. Nous,nous sommes des Ambassadeurs de la jeunesse du Sénégal. Partout où nous allons, nous le représentons dignement. C’est toujours l’occasion pour nous de parler de politique de jeunesse via les structures mises en place comme DER/FJ, FONGIP,

Direction de l’Emploi,etc.) Malheureusement, l’on reste sourd à notre appel », regrette Mme Niane et M.Nzalé qui concluent : »Dans ces genres de rencontres dédiées à la jeunesse africaine, chaque pays prend en charge sa délégation. La nôtre ne fait que 3 à 4 personnes mais, les nouvelles autorités évoquent le Plan de Redressement Économique et Social

(PRES) pour rejeter notre demande. Jusque-là, aucun soutien de la part de l’État. Ce sera vraiment une honte pour le Sénégal qui dirige actuellement le bureau de MPL/Afrique »