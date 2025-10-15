Rencontre le ministère des finances et la DG du FMI

La délégation sénégalaise conduite par M. Cheikh DIBA, Ministre des Finances et du Budget, a rencontré hier à Washington Mme Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI, dans le cadre de la poursuite des discussions en vue de la conclusion d’un nouveau programme.

Cette rencontre a permis de constater une convergence de vues sur les prochaines étapes, notamment la tenue d’une réunion du conseil d’administration, dans la phase suivante du processus, afin de statuer sur le misreporting et d’approuver un nouveau programme.

Les échanges ont abouti à des engagements réciproques : dès la finalisation des échanges au niveau technique, le Sénégal et les services du FMI avanceront conjointement vers la soumission du dossier au Conseil d’administration.

À cet effet, une mission des services du FMI est attendue à Dakar dès la semaine prochaine pour parachever les travaux déjà amorcés à Washington.

La délégation sénégalaise a tenu à saluer la posture et les messages du Directeur général Mme Georgieva dans son récent communiqué à l’issue de la dernière réunion informelle du Conseil d’administration tenue le 03 octobre 2025.

Les parties se sont engagées à ouvrir une nouvelle page dans le partenariat entre le Sénégal et le FMI.

