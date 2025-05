Renforcement de la coopération académique entre le Sénégal et le Cuba

Partager Facebook

Au Cuba où il est en mission, Babacar Sané Ba a rencontré les autorités de l’Institut supérieur des Relations Internationales (ISRI) de la Havane. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une mission diplomatique visant à renforcer la coopération académique entre le Sénégal et le Canada. Monsieur Ba se dit, par ailleurs, convaincu que le rapprochement des centres de formation des deux pays constitue un moyen pour former une nouvelle génération de diplomates et de décideurs.

Babacar Sané Ba qui a fait le déplacement vers le Cuba vise un renforcement de la coopération académique entre le Sénégal et ce pays d’Amérique. En effet, en sa qualité de professeur associé à l’Institut des politiques publiques de l’université Cheikh Anta Diop (UCAD), le diplomate a pu rencontrer la direction de l’Institut Supérieur de Relations Internationales (ISRI) de la Havane. Monsieur Ba précise, ainsi, que cette visite a été l’occasion d’échanger autour des perspectives de collaboration entre nos deux institutions, notamment pour le renforcement de l’offre de formation en relations internationales, avec un accent particulier sur le Master en diplomatie économique et coopération internationale. Poursuivant, Babacar Sané Ba se dit convaincu que le rapprochement entre les centres de formation des deux pays contribuera à former une nouvelle génération de diplomates et de décideurs engagés dans une coopération Sud-Sud stratégique, inclusive et durable. Mieux, « c’est une belle opportunité de faire converger nos expertises, nos expériences, et nos ambitions communes au service d’un monde multipolaire plus équilibré », selon lui. Pour finir, Monsieur Ba exprime ses remerciements au vice recteur de l’institut, à l’ambassadeur Eumelio Caballero, directeur des relations internationales de l’institut et à Dr Oscar Oramas Oliva, ambassadeur et professeur émérite à l’Institut Supérieur des Relations Internationales de Cuba pour leur chaleureux accueil et « les fructueux échanges »