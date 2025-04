Renforcement de la coopération sénégalo-neerlandaise dans le secteur agricole : Dakar et Amsterdam mettent en avant un nouveau axe jugé prioritaire

Partager Facebook

Le Sénégal et les Pays-Bas comptent donner un autre tournant dans leur coopération dans le domaine horticolaire. En marge d’une rencontre entre le ministre de l’agriculture et une délégation de l’ambassade des Pays-Bas au Sénégal, les deux pays ont annoncé leur volonté d’utiliser la diplomatie économique comme levier pour booster la production agricole au Sénégal après avoir décliné cinq axe majeurs de coopération.

La coopération sénégalo-neerlandaise dans le domaine horticolaire va connaître une avancée notoire. C’est du moins ce que l’on peut retenir de la rencontre entre Mabouba Diagne et une délégation de l’ambassade des Pays-Bas au Sénégal. En effet, les deux pays ont décliné cinq axe majeurs pour développer le secteur horticolaire au Sénégal. Il s’agit de la construction de hangars de stockage pour lutter durablement contre les pertes post-récolte. Cet aspect constitue, selon le ministre de l’agriculture, la première priorité du partenariat entre les deux pays. De même, l’accès à un équipement agricole adapté pour améliorer les performances des producteurs, la maîtrise des tiffas et herbes sauvages, qui freinent l’expansion des surfaces cultivables, le développement de systèmes d’irrigation performants et la promotion de la production locale d’engrais organominéraux et enfin la mise à disposition de semences horticoles de qualité constituent d’autres priorités pour le Sénégal et les Pays-Bas. Mais, les deux pays ne comptent s’arrêter là. Désormais, une autre priorité sera donnée à leur partenariat pour un développer l’horticulture au Sénégal. Il s’agit de l’utilisation de la diplomatie économique comme levier pour booster la productivité agricole. Cette priorité permettra, d’après le ministre de l’agriculture, de répondre aux besoins du marché local et saisir les opportunités d’exportation. Mabouba Diagne a également saisi l’occasion pour appeller les investisseurs privés nationaux, en particulier les entrepreneurs sénégalais, à s’engager dans la construction de hangars de stockage pour accompagner la politique de souveraineté alimentaire et renforcer les chaînes de valeur agricoles. À noter que la mission hollandaise a rencontré 14 entrepreneurs horticoles sénégalais et a, par la même occasion, visité un hangar de stockage d’Agro Expédition Sénégal, d’une capacité de 3 000 tonnes, accompagnée d’une usine de fritte de 1 000 tonnes/jour. Enfin, un échéancier exécutoire a été arrêté pour la matérialisation de la Coopérative Agricole Communautaire (CAC) de Djender.

El HADJI MODY DIOP