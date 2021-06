Rennes: Mbaye Niang invité à partir

Il y aura bien un loft au Stade Rennais à la reprise de l’équipe première. Florian Maurice a confirmé que certains joueurs dont M’Baye Niang, Yann Gboho et James Lea Siliki notamment, étaient invités à trouver une porte de sortie. Il a ainsi été question tour à tour de M’Baye Niang, Sacha Boey, Yann Gboho, Brandon Soppy, Rafik Guitane et James Lea Siliki. M’Baye est parti six mois en Arabie Saoudite où le prêt s’est avéré être moyen donc on essaie de trouver des solutions pour ce type de joueurs là, notamment, a indiqué Maurice. La volonté du club est de trouver un accord avec un club pour trouver une solution pour qu’il puisse quitter le club à l’intersaison. “Mbaye Niang est parti six mois en Arabie Saoudite où le prêt s’est avéré être moyen donc on essaie de trouver des solutions pour ce type de joueurs là, notamment. La volonté du club est de trouver un accord avec un club pour trouver une solution pour qu’il puisse quitter le club à l’intersaison“, a indiqué Maurice.

