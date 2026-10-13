Rentrée scolaire : Idrissa Samb apporte un soutien aux élèves de Daga Barry

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Alors que la rentrée scolaire des élèves a lieu hier lundi 12 octobre 2026 sur toute l’étendue du territoire national, à Daga Barry, une localité de la commune de Sagatta Djoloff (département de Linguère), les potaches font face à une situation particulièrement préoccupante. En efet, les toitures des salles de classe, emportées par les vents violents, empêchent pour le moment le démarrage effectif des cours, laissant les élèves dans l attente de conditions d ́apprentissage appropriées.

Sensible à cette situation, le Ministre de l’ emploi, de la formation professionnelle et technique, Idrissa Samb , a mis à la disposition du village ( Daga Barry ) des matériaux nécessaires à la réfection des toitures, notamment des tôles bleues et de vis de fixation, ainsi qu’ une enveloppe financière destinée à couvrir les frais de main d œuvre.

Selon des témoignages, cet appui représente un soulagement pour les populations et ravive l’espoir d’ une reprise prochaine des enseignements dans des conditions convenables. Poursuivant ces mêmes témoignages renseignent que ce don répond à une préoccupation essentielle : permettre aux élèves de retrouver des salles de classe fonctionnelles et d’ étudier dans un environnement propice à leur réussite.

<< Investir dans l éducation , c est invetir dans l’ avenir ;offrir aux enfants un cadre d’ apprentissage digne et sécurisé ,c’ est leur donner les moyens de réussir et de contribuer à la construction d’ une société plus instruite et plus prospère >> renchérit Bamba Samb un proche du ministre Idrissa Samb.

Agréablement touchées par ce geste de haute portée humaine , les populations de Daga Barry en collaboration avec Madame Coumba Diaw Maire de Sagatta Djoloff où est niché Daga Barry remercient vivement le Ministre Idrissa Samb non sans formuler des prières à son endroit , en lui souhaitant santé , réussite et davantage de moyens pour poursuivre ses actions nobles au service des populations .

En tous les cas à Daga Barry , au lendemain de la rentrée scolaire , cet appui du ministre Idrissa Samb, nourrit l ́espoir de voir les salles de classe bientôt réhabilitées et les élèves reprennent les cours dans des conditions confortables.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)