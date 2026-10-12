Ministère de l’emploi : licenciés depuis un an, les 32 agents du PF2E réclament leur réintégration et interpellent le gouvernement

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En chômage depuis septembre 2025, le Collectif des 32 agents licenciés du Programme de Formation École-Entreprise (PF2E) est monté au créneau ce lundi. Dans un communiqué rendu public à l’issue de son point de presse, le collectif dénonce une situation de précarité et réclament justice.

Licenciés après six à sept années de service, les agents dénoncent une longue période sans emploi ni salaire. « Depuis plus d’un an, nous sommes privés de salaire et devons faire face aux loyers, à la scolarité de nos enfants, aux dépenses de santé et aux charges familiales », déplorent-ils.

Deux audiences avec le ministre, sans solution

Dans leur communiqué, les anciens agents sont revenus sur leurs rencontres avec le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle et technique, Idrissa Samb.

Selon le collectif, lors de l’audience du 10 juillet 2026, le ministre leur avait alors fait part de sa volonté de trouver une solution à leur situation, tout en indiquant qu’une note technique avait été adressée au président de la République.

Le 17 septembre 2026, les deux parties se sont retrouvées encore pour une seconde audience. À l’issue de la rencontre, deux pistes auraient été proposées aux anciens agents : un recrutement en qualité de vacataires et le versement éventuel d’indemnités.

Des propositions jugées insuffisantes par le collectif qui estime qu’après plusieurs années de service, le statut de vacataire ne saurait constituer une solution durable.

Le CDI au cœur de la controverse

Autre point de désaccord : le statut contractuel des anciens agents. Selon le collectif, le ministre aurait indiqué que le PF2E ne pouvait pas conclure de contrats à durée indéterminée (CDI).

Toutefois, les travailleurs affirment que le programme avait saisi la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale avant la rupture de leurs contrats. Selon leur interprétation, une note technique référencée 000928/MFPTRSP/DGTSS/CLEF aurait précisé que le financement du PF2E par la Contribution forfaitaire à la charge des employeurs (CFCE) permettait de relever du régime de droit commun prévu par l’article L.42 du Code du travail. « Il est possible de conclure avec ces mêmes agents des contrats à durée indéterminée »

Le collectif a aussi indiqué que l’Inspection du Travail aurait même retenu l’existence de CDI depuis 2023, compte tenu de la continuité des services rendus.

Les membres du collectif soulèvent par ailleurs une question d’égalité de traitement. Ils affirment que la rupture de leurs contrats a notamment été justifiée par l’impossibilité de conclure un troisième contrat à durée déterminée (CDD).

Or, selon eux, deux agents placés dans une situation comparable auraient bénéficié d’un troisième CDD. « Si ce troisième CDD était possible pour eux, pourquoi nous a-t-il été refusé ? S’il était impossible, pourquoi la règle ne leur a-t-elle pas été appliquée ? », interrogent-ils, demandant un réexamen de la décision.

L’annonce d’une restructuration du PF2E en agence ou en délégation suscite également des interrogations au sein du collectif. « Quelle place sera accordée à ceux qui ont fait vivre le programme ? »,se questionnent-ils.Après avoir frappé à toutes les portes, y compris le Haut Conseil du Dialogue social, le collectif dit avoir saisi le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô pour une audience.

La grève de la faim suspendue, une marche annoncée

Face à ces « solutions insuffisantes », les 32 agents du PF2E avaient prévu d’entamer une grève de la faim à l’issue de leur point de presse. Une initiative qui a finalement été suspendue à la demande des guides religieux notamment Cheikh Mahi Niass, Khalife général de Médina Baye, et de Serigne Bassirou Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides. Selon le collectif, les autorités religieuses leur ont demandé de surseoir à cette action, le temps de saisir les autorités compétentes.

Toutefois, « surseoir ne signifie pas renoncer », préviennent-ils, annonçant une marche pacifique dans les prochains jours si aucune réponse concrète n’est apportée. « Nous réclamons justice, rien que la justice ! »,ont-ils enfin lancé.