YOFF : UN SUSPECT INTERPELLÉ POUR TRAFIC DE CRACK DÉCÈDE EN GARDE À VUE

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Un homme interpellé à Yoff pour détention et trafic de crack est décédé en garde à vue au commissariat de l’Unité 15, samedi 10 octobre, a annoncé la Police nationale dans un communiqué.

Le suspect faisait partie de deux individus interpellés lors d’une opération antidrogue menée par l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), qui a permis la saisie de 28 pierres de crack.

Selon la Police nationale, l’un des mis en cause, placé en garde à vue au commissariat de l’Unité 15, a été retrouvé inerte dans sa cellule vers 4 heures du matin. Les sapeurs-pompiers, rapidement sollicités, sont intervenus avant son évacuation vers une structure hospitalière, où son décès a été constaté.

L’autopsie a conclu à un décès consécutif à une lésion d’infarctus aigu du myocarde subcirconférentiel, associée à une cardiomyopathie hypertrophique avec foie cardiaque, précise le communiqué daté du 10 octobre.

Des prélèvements toxicologiques et histopathologiques ont également été effectués afin de compléter les investigations médicales.

La Police nationale indique que l’enquête ouverte se poursuit. Elle a par ailleurs présenté ses condoléances à la famille du défunt.