Inde : Un avion atterrit en catastrophe après un incendie à bord

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En Inde, un Airbus A321 effectuant la liaison New Delhi – Chennai a dû atterrir en urgence hier dimanche 11 octobre après la détection de fumée à bord. Selon un communiqué de la compagnie aérienne IndiGo qui exploite l’avion, la fumée provenait d’un appareil électronique qui a pris feu dans le compartiment à bagages.

L’appareil électronique en question est une batterie externe appartenant à un passager. Elle permet de recharger des appareils mobiles tels que des smartphones ou des tablettes.

IndiGo a salué la réaction prompte de l’équipage qui a permis de maîtriser l’incendie et de permettre à l’appareil d’atterrir en toute sécurité.

Environ 180 passagers et sept membres d’équipage se trouvaient à bord

« Conformément à la réglementation en vigueur, les pilotes ont dérouté l’avion et atterri en toute sécurité à l’aéroport international Rajiv Gandhi d’Hyderabad », indique le communiqué de la compagnie aérienne.

Selon l’agence de presse indienne PTI, environ 180 passagers et sept membres d’équipage se trouvaient à bord de l’appareil. La compagnie aérienne a mis à disposition un appareil de remplacement pour poursuivre le voyage jusqu’à Chennai.