Rentrée scolaire: L’ Association pour le Développement de la Commune de Thiamène Pass au chevet des élèves démunis

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Consciente et soucieuse des conditions difficiles d ’étude des élèves démunis en cette rentrée scolaires, l’association pour le Développement.de la Commune de Thiamène Pass ( ADCTP) (département de Linguère) au.chevet de 135 élèves des 27 écoles de la commune.de Thiamène Pass..La cérémonie de remise des kits a eu lieu au siège de la dite association sis a Dahra Djoloff en présence d’Abdou Aziz Dièye représentant du maire de Thiamène Pass Moussa.Ndiaye empêché, le président de l’ADCTP Sidy Tall, le responsable du collectif des directeurs d’école Ndaraw Diop ,des chefs d’établissements, des enseigants, des parents d’élèves ,les bénéficiaires entre autres acteurs de l’éducation .

Dans sa communication, le responsable.du.collectif des directeurs d’école Ndaraw Diop très satisfait de l’ Association pour le Développement de la Commune.de Thiamène Pass de rappeler que la cérémonie.qui les réunit marque un grand jour pour toute.la collectivité territoriale de Thiamène Pass. Poursuivant Ndaraw Diop de préciser que l ‘Association pour le Développement de la Commune de Thiamène Pass, fidèle à sa mission de solidarité, a décidé de poser un acte fort : *soutenir l’éducation de nos enfants les plus démunis.*

Monsieur Diop <<Nous savons tous que dans nos écoles, il y a des élèves brillants, courageux, qui viennent chaque jour en classe sans avoir un cahier complet, sans avoir un stylo. Cette réalité nous a touchés.>> fulmine t-il.

Suffisant que l’ADCTP a décidé d’appuyer ces élèves en kits scolaires rapporte Ndaraw Diop qui a demandé à chaque Directeur d’école de la commune.( Thiamène Pass ) d’identifier 5 élèves démunis. Selon Ndaraw.Diop, ce choix, n’a pas été facile, ainsi il a remercié tous les Directeurs pour leur sens de la justice et leur objectivité. A en croire Ndaraw Diop. <<ce geste est modeste, mais il porte un grand symbole : aucun enfant de Thiamène Pass ne doit abandonner l’école par manque de fournitures.>> a t- il martelé.

Au-delà des élèves, l’ADCTP a aussi tenu à soutenir le *CODEC, le Collectif des Directeurs de la Commune de Thiamène Pass dira.Ndaraw Diop car d’après.lui les directeurs sont les piliers de notre système éducatif. S’adressant aux directeurs d’école << Vous êtes sur le terrain, dans des conditions souvent difficiles, et vous donnez le meilleur de vous-mêmes pour nos enfants. Vous méritez tout notre soutien et notre respect.>> a clamé Ndaraw Diop. Aux bénéficiaires, le responsable.du.Codec de.Thiamène Pass << ces kits que vous allez recevoir, ce sont plus que des cahiers et des stylos. C’est la preuve que toute votre commune croit en vous. Travaillez bien, soyez assidus, et demain, ce sera à votre tour d’aider un autre enfant de Thiamène Pass.>>

Profitant de la cérémonie, au nom des directeurs d’écoles, Ndaraw.Diop << L’éducatipn est le meilleur héritge que nous pouvons laisser à.nos enfants .>>

Il( Ndaraw Diop ) a également remercié tous les membres de l’Association, d’ ici et d’ ailleurs qui n’ ont ménagé aucun effort pour l’achat des kits scolaires .

En marge de la séance de distribution des kits scoaires des diplômes de recnnaissance ont été décernés à différentes figures emblématiques notamment le maire Moussa Ndiaye, le Secrétaire général de l’ief de Linguère Inspecteur Cheikh Lo, l’ief.de Ross Béthio Alassane Ndiaye, les directeurs d’école (Aly Ndiaye, Mbaye Seck, Kimigne Thiam,) Mor Awa Talla, El Hadji Mbaye Sylla, Malick.Thiam , le président de l’ADCTP Sidi Tall.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)