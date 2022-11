Répression de manifestations au Sénégal: Seydi Gassama répond à Ismaîla Madior Fall

Dans un communiqué publié ce lundi 31 octobre, le ministre de la Justice, Ismaîla Madior Fall a attaqué Amnesty International qui a dressé un bilan négatif sur la situation des droits de l’homme au Sénégal. Une sortie qui n’a pas plu à Seydi Gassama, Directeur exécutif de la section d’Amnesty International Sénégal.

À cet effet, le défenseur des droits de l’homme a apporté une réplique au garde des sceaux sur Twitter.

Le ministre de la Justice a publié un communiqué pour démentir, chiffres à l’appui, Amnesty International qui est revenu sur les manifestations de mars 2021 avec les lenteurs judiciaires qui y sont notées. Ainsi, Seydi Gassama a immédiatement réagi en révélant l’inexistence de la commission d’enquête indépendante qui était annoncée après les évènements douloureux de mars 2021 « Une commission d’enquête annoncée en grande pompe après les évènements de mars 2021 et qui n’existe pas. Aucun acte n’a été publié. Des victimes et des familles de victimes qui ont porté plainte depuis plus d’un an sans qu’aucun acte d’instruction n’ait été posé », écrit-il sur sa page Twitter.

Le droit de l’hommiste estime également que les interdictions de manifestations sont une atteinte aux droits civils et politiques et exige le respect de ces droits « Des statistiques des manifestants qui taisent les interdictions de manifestations de l’opposition en période préélectorale ; ce qui constitue une grave atteinte à l’exercice des droits civils et politiques. Le respect des droits est une obligation, pas une option », précise-t-il. Seydi Gassama d’ajouter « Polémiquer avec les ONG ou proférer des menaces, ce qui est plutôt inhabituel de la part des États démocratiques, n’améliorera pas le bilan de l’État du Sénégal en matière de droits humains. Il faut des actes, des instructions à tous les niveaux de l’État pour leur respect », conclut le Directeur Exécutif de la section Amnesty International Sénégal

Pour rappel, 14 personnes ont été tuées en mars 2021 lors des manifestations pour la libération d’Ousmane Sonko. Une commission d’enquête indépendante a été annoncée pour situer les responsabilités mais jusqu’à présent, aucun résultat n’a été rendu public.

El Hadji Mody DIOP

(Stagiaire)