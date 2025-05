Restructuration des entreprises de presse : L’ADEPME débloque 384 millions pour appuyer 12 organes de presse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce samedi 04 mai, l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) a lancé son programme visant à appuyer les entreprises de presse qui connaissent actuellement une crise. Ce programme sera financé à hauteur de 384 millions de francs CFA par le ministère de la communication et 12 entreprises de presse ont déjà été sélectionnés comme bénéficiaires.

Le secteur de la presse qui vit à l’heure actuelle une crise qui n’épargne généralement aucun organe va être soutenu par le ministère de la communication, des télécommunications et du numérique à travers l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME). En effet, la somme de 384 millions de francs CFA a été débloqué pour venir en aide 12 entreprises de presse. Il s’agit, entre autres, de la Sen Tv, de Léral, du groupe Pressafrik, Ouest Tv, Africa7, Emedia invest, Sud communication, GMS etc. Ces médias vont être financés pour renforcer leur viabilité et leur compétitivité dans un secteur en trouble. À noter que ce projet est soutenu par des partenaires financiers comme la Banque mondiale, l’Union européenne, l’Abbas.

El HADJI MODY DIOP