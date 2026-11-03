Retour de Macky Sall : Seydi Gassama met en garde contre toute instrumentalisation de la justice

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Le débat autour d’une éventuelle participation de l’ancien président Macky Sall à une prochaine échéance électorale continue de susciter de vives réactions sur l’échiquier politique national. Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, est monté au créneau pour mettre en garde contre toute tentative d’instrumentalisation de l’appareil judiciaire visant à écarter politiquement l’ancien chef de l’État.

​Dans une récente déclaration, le défenseur des droits humains estime que l’ouverture ou le réveil opportuniste de dossiers judiciaires dans le seul dessein d’empêcher Macky Sall de briguer les suffrages constituerait une dérive inacceptable. Une pratique que, selon lui, le peuple sénégalais ne doit plus tolérer dans une démocratie soumise à l’État de droit.

​« Sortir des dossiers dans le seul but d’empêcher Macky Sall de participer à une élection serait une instrumentalisation de la justice à des fins politiques ; ce que le peuple sénégalais ne doit plus accepter », alerte Seydi Gassama.

​Toutefois, le responsable d’Amnesty International prend soin de préciser que sa démarche ne constitue nullement un plaidoyer en faveur de l’impunité. Il exige, au contraire, l’ouverture d’une enquête rigoureuse pour élucider les graves violations des droits humains enregistrées au cours du précédent magistère. Selon lui, si la responsabilité personnelle de Macky Sall venait à être établie au terme des investigations, des poursuites judiciaires devront être engagées à son encontre.

​« Une enquête doit être menée sur les graves violations des droits humains de son régime et si sa responsabilité personnelle est établie, il doit alors être poursuivi », conclut-il.