Retrait des bailleurs de la santé: Maleine Niang préconise de repenser le financement dudit secteur 

Sur le financement de la santé au Sénégal, M. Niang estime que la situation n’est pas reluisante, mais il y a de l’espoir. « Cet espoir est suscité par la forte demande de transparence qui est en train d’être accompagnée de mesures et nous devons maintenant aller plus loin dans cette réforme-là, ne pas seulement s’intéresser à ce que cela veut dire pour les finances publiques, mais voir ce que cela veut dire pour les différents secteurs », indique-t-il. Il s’agit pour lui de faire en sorte que des secteurs qui sont dévoyés comme la vaccination et l’achat de produits, qui sont encore fortement entre les mains de partenaires techniques et financiers, puissent faire l’objet d’une réintégration et d’un soutien fort par le budget de l’État. « Le financement de la santé est d’abord les ressources du budget général c’est-à-dire la fiscalité de l’État, les revenus du domaine de l’État, c’est tout ce qui contribue au budget de l’État, les prêts, les dons, l’appui des partenaires techniques et financiers. C’est également le budget des collectivités territoriales », explique-t-il. Il soutient que le retrait des bailleurs doit être pris en charge par l’État, d’abord par une quantification de ce que cela va coûter au secteur de la santé. « Et maintenant pour le secteur privé, il faut une incitation pour qu’ils puissent investir », souligne-t-il. En ce sens, il laisse entendre qu’il faut un marché intéressant avec des prix qui leur permettent d’avoir des retours sur investissement. Il préconise d’inciter au financement et au recrutement afin de permettre d’avoir accès à des marchés publics et une prime au patriotisme. « Les bailleurs étaient essentiellement présents avec la vaccination, la santé communautaire, l’achat de produits, la formation, la prise en charge d’une partie du personnel médical et la santé mère-enfant, la lutte contre les maladies non transmissibles entre autres. « Donc l’impact sera aussi important que le retrait des ressources dans ces secteurs », martéle-t-il.

NGOYA NDIAYE