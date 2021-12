Revoilà Léna Sène

L’ex-Directrice de campagne d’Idrissa Seck, qui a quitté la scène politique, pour se reconvertir dans les affaires, s’est réjouie du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC). Parmi les participants du secteur privé sénégalais, il y avait Mme Lena Sène, Présidente de la société de conseil DCA Africa et membre fondatrice d’Offshore One, qui a salué la réussite de cette rencontre. Mme Sène a magnifié le fait que le FOCAC permette des échanges fructueux entre les entrepreneurs Africains et Chinois. Qui, sont résolument engagés dans le renforcement de leur coopération, pour davantage de bénéfices de toutes les parties. « C’est une plateforme de dialogue politique et un mécanisme de coopération « basé sur des principes d’égalité et d’avantages mutuels », a-t-elle souligné. Pour Mme Sène, les entreprises chinoises doivent plus orienter davantage leurs investissements vers l’industrialisation et la digitalisation des économies du continent, en plus des secteurs clés tels que l’agriculture et l’énergie.

Articles similaires