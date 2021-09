Sa belle-sœur l’ignore, il lui assène des coups de bâtons 

Une affaire rocambolesque a eu lieu à Déali, une localité du département de Linguère. Le nommé Fallou Dieng, âgé de 25 ans, a asséné deux coups de bâtons à sa belle-sœur, B.S, qui a oublié de le saluer.

Selon les témoignages, la dame B.S., revenue de voyage, s’est engouffrée dans sa chambre sans prendre le soin d’adresser ses salutations à son beau-frère. Ressortie de sa chambre pour prendre le repas avec les membres de la famille, elle sera interpellée par son beau-frère en ces termes: « Pourquoi tu ne m’as pas salué ?» La dame lui répondit que c’est un simple oubli et lui demande de parler avec plus de respect avec elle puisqu’elle est l’épouse de son grand frère.

Ainsi une dispute éclata entre la dame B.S et son beau-frère F.D à l’issue de laquelle ce dernier lui a donné deux coups de bâtons. La dame s’est écroulée, évanouie. Évacuée à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 27 jours lui a été délivré. B.S porte plainte contre son beau-frère à la brigade de gendarmerie de Dahra. Le mis en cause a été arrêté avant d’être déféré au parquet de Louga pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 27 jours. Cette affaire continue d’alimenter les discussions dans les lieux publics du Djoloff.