Salon du Campus: Les élèves, étudiants et entrepreneurs partagent leurs aspirations 

L’éducation est un droit fondamental, un levier essentiel de développement, un facteur de réduction de la pauvreté, de promotion de l’égalité des chances, d’amélioration de la santé publique et de consolidation de la paix sociale. En Afrique, où la jeunesse représente une part croissante de la population, l’accès à une éducation de qualité et adaptée est plus que jamais une urgence stratégique. Dans cette dynamique, 100% Campus, plateforme d’information et d’accompagnement des jeunes depuis 2012 a tenu la 3e édition du « Salon du Campus», sous le thème général « Éducation et Insertion défis et perspectives pour la jeunesse africaine « . Selon Salimata Zaia Diallo Guèye, directrice des opérations du Salon, ce salon du Campus, depuis sa première édition, s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de l’éducation, de la formation et de l’innovation. « Il est devenu un espace de rencontre, d’échange et de découverte, où les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les entrepreneurs et les décideurs se rassemblent pour partager leurs idées, leurs projets et leurs aspirations. Cette 3e édition promet d’être encore plus riche, plus inspirante et plus porteuse d’opportunités pour tous », dit-elle. Et de poursuivre: »Le thème de cette édition, « Éducation, Innovation et Avenir : Construire ensemble le Sénégal de demain » résonne particulièrement dans le contexte actuel. Alors que le monde fait face à des défis sans précédent qu’ils soient technologiques, environnementaux ou sociaux , l’éducation reste la clé pour relever ces défis et transformer nos sociétés ». De son avis, ce salon est une vitrine de ce que le pays et lecontinent ont de meilleur à offrir en termes de créativité, de savoir-faire et de vision pour l’avenir. Elle renseigne qu’au cours de ce salon, les participants auront l’occasion de découvrir des projets innovants, d’assister à des conférences animées par des experts de renom, de participer à des ateliers interactifs et de nouer des contacts précieux avec des acteurs clés du monde académique et professionnel. Elle invite les élèves, les bacheliers et étudiants d’aller à la recherche de nouvelles perspectives, enseignant désireux de partager leurs connaissances, ou entrepreneur en quête de talents d’avoir de l’espace et de tribune.

NGOYA NDIAYE