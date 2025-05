SantExpo 2025 à Paris : La délégation sénégalaise à la rencontre des innovations en santé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La délégation sénégalaise a pris part à SantExpo 2025, le salon incontournable dédié à la santé et à l’innovation, qui s’est tenu du 20 au 22 mai 2025. Cette présence a été l’occasion de renforcer les collaborations internationales, d’échanger sur les avancées technologiques et de valoriser les initiatives sénégalaises dans le domaine médical.

L’un des points forts de cette participation a été le benchmarking sur les systèmes d’information hospitalière, permettant d’explorer les meilleures pratiques et les innovations déployées en Europe et ailleurs. L’objectif était d’identifier des solutions adaptées pour optimiser la gestion des établissements de santé au Sénégal et améliorer le parcours patient grâce à une digitalisation plus efficace.

Par ailleurs, la délégation s’est particulièrement intéressée à l’intelligence artificielle au service des soignants. Plusieurs conférences et démonstrations ont permis d’illustrer comment l’IA peut assister les professionnels de santé, que ce soit à travers l’aide au diagnostic, la gestion des flux de patients, ou encore l’analyse prédictive pour améliorer la prise en charge médicale. L’accent a été mis sur l’importance d’une adoption réfléchie et éthique de ces technologies pour garantir des soins de qualité tout en respectant la dimension humaine de la médecine.

En somme, cette participation à SantExpo 2025 a été une opportunité précieuse pour la délégation sénégalaise d’élargir ses perspectives, de nouer des partenariats stratégiques et de s’inspirer des innovations qui façonnent la santé de demain.