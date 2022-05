Scandale au ministère de la Santé: Diouf Sarr nomme un enseignant, Directeur de l’Acton Médico-Sociale.

Le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, est devenu fou. Après sa défaite aux élections locales de 2022, l’ancien Maire de Yoff a effectué des nominations, en vidant son Cabinet, une façon de préparer son départ du système sanitaire, à travers lequel il place injustement ses hommes. Parmi ces gros scandales, l’on peut citer la nomination d’un enseignant, comme Directeur de l’Action Médico-Sociale, en remplacement de Monsieur Abdoulaye FOFANA DIA, appelé à faire valoir ses droits à la retraite.

Avec de telles mauvaises pratiques, comment le Sénégal accédera-t-il au développement ? Combien de personnes compétentes, dévouées à la tâche, après plusieurs années d’expériences, se sont sacrifiées au sein de la Direction de l’Action Médico-Sociale ? N’est-ce pas que ces vaillants travailleurs, ayant le profil et la compétence, devaient être promus, pour la bonne marche du système ? A travers cette nomination, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR vient de prouver, encore, davantage, son manque de respect et de considération à notre système de santé telle des questions se pose Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)

C’est pourquoi, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), par la voix de son Président, Ansoumana DIONE, interpelle le chef de l’Etat Macky SALL, pour l’annulation de toutes les nominations opérées, au sortir des élections locales de 2022, sur la base de favoritisme, par Monsieur Abdoulaye DIOUIF SARR. Attention, notre système de santé ne mérite pas de telles grosses forfaitures et l’ASSAMM invite tous les acteurs de la Santé et de l’Action Sociale, à se mobiliser pour le bien-être des populations.