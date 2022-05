Scandale financier à Dakarnave: 202 milliards Fcfa détournés

C’est le scandale du siècle à Dakarnave. Libération fait des révélations inédites et ahurissantes sur le scandaleux contrat de concession de 25 ans signé entre l’État du Sénégal et Dakarnave pour l’exploitation et la gérance des infrastructures de réparation navale. confiée à la société portugaise Lisenave International Sa

Le contrat léonin prévoit que l’État rembourse à Dakarnave tous ses investissements, à la fin de la concession, en 2024.

Le journal parle d’une nébuleuse autour de 202 milliards Fcfa. En effet, 97% des 202 milliards Fcfa, générés par l’activité sont allés directement aux Portugais, alors que l’Etat et la Sirn, qui a fait tous les investissements, se retrouvent avec des miettes.

Pis, la société Lisenave International a bénéficié, dans l’illégalité totale du statut … d’entreprise franche d’exportation, l’audit chiffre provisoirement le manque à gagner pour l’Etat à 7,755 milliards Fcfa.

Les auditeurs ont recommandé à la Sirn de saisir la justice mais Dakarnave manœuvre et refuse de communiquer aux auditeurs les éléments financiers demandés

Depuis 1999, la SIRN a mis à la disposition des cadres de Dakarnave vingt-quatre (24) appartements situés en Centre-ville et payés seulement entre 60 000 et 80 000 Fcfa par mois.

Or, dans cette zone, le prix locatif mensuel d’un appartement tourne autour de 500 000 et 600 000 Fcfa.